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Forbes назвал богатейших людей за 2020 год

Forbes назвал богатейших людей за 2020 год

Авторитетное издание Forbes опубликовало список самых богатых бизнесменов за 2020 год, который уже в третий раз возглавил основатель интернет-магазина Amazon Джеф Безос.

Новый рейтинг опубликован в последнем выпуске журнала.

Итак, в 2020 году Безос потерял $1,8 млрд, в результате чего размер состояния 56-летнего предпринимателя составляет $113 млрд и ставит его на голову выше всех остальных сверхуспешных бизнесменов.

Следующую строку рейтинга богачей в 2020 году ожидаемо занял 65-летний глава корпорации Microsoft Билл Гейтс, который потерял $1,5 млрд и на сегодня его состояние оценивается в $98 млрд.

Тройку лидеров замыкает французский владелец бизнес-империи модных домов Christian Dior, Louis Vuitton и Sephora Бернар Арно. Сегодня 71-летний дизайнер и коллекционер обладает состоянием в $76 млрд, хотя до эпидемии коронавируса на время становился самым богатым человеком мира. Экономический кризис пошатнул стабильность высоких доходов от спроса в Европе, Америке и Азии, но семейный бизнес Арно продолжает занимать ведущие позиции.

Пожалуй, наиболее знаменитый миллиардер, благодаря своему старейшему статусу – 90-летний Уоррен Баффет, утратил в 2020 году $15 млрд также в связи с коронавирусной эпидемией, но стал четвертым миллиардером с состоянием в $67,5 млрд.

По материалам Комментарии
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