Forbes назвал богатейших людей за 2020 год

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Авторитетное издание Forbes опубликовало список самых богатых бизнесменов за 2020 год, который уже в третий раз возглавил основатель интернет-магазина Amazon Джеф Безос.
Новый рейтинг опубликован в последнем выпуске журнала.
Итак, в 2020 году Безос потерял $1,8 млрд, в результате чего размер состояния 56-летнего предпринимателя составляет $113 млрд и ставит его на голову выше всех остальных сверхуспешных бизнесменов.
Следующую строку рейтинга богачей в 2020 году ожидаемо занял 65-летний глава корпорации Microsoft Билл Гейтс, который потерял $1,5 млрд и на сегодня его состояние оценивается в $98 млрд.
Тройку лидеров замыкает французский владелец бизнес-империи модных домов Christian Dior, Louis Vuitton и Sephora Бернар Арно. Сегодня 71-летний дизайнер и коллекционер обладает состоянием в $76 млрд, хотя до эпидемии коронавируса на время становился самым богатым человеком мира. Экономический кризис пошатнул стабильность высоких доходов от спроса в Европе, Америке и Азии, но семейный бизнес Арно продолжает занимать ведущие позиции.
Пожалуй, наиболее знаменитый миллиардер, благодаря своему старейшему статусу – 90-летний Уоррен Баффет, утратил в 2020 году $15 млрд также в связи с коронавирусной эпидемией, но стал четвертым миллиардером с состоянием в $67,5 млрд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электромобили могут стать еще дешевле: что предлагаютВчера, 17:00 - 25402 7
Пенсии вырастут вдвое – какой будет пенсионная реформа, – Минсоцполитики8 ч. назад - 2391 4
Украина стала лидером в Европе по росту рынка новых авто6 ч. назад - 1866 3
Украинцам в 2021 году анонсировали повышение пенсий - СМИВчера, 18:12 - 4901 3
Почти треть жителей ЕС не смогли позволить себе ежегодный недельный отпускВчера, 14:59 - 1360 2
Вакансий стало больше: каких работников ищут (инфографика)Вчера, 21:02 - 14615 1
ТОП-15 "живучих" авто с большим пробегомВчера, 22:09 - 4884
Пенсии вырастут вдвое – какой будет пенсионная реформа, – Минсоцполитики8 ч. назад - 2391 4
Как карантин повлиял на кошельки украинцев (инфографика)10 ч. назад - 2106 1
С 1 августа внедряются программные РРО5 ч. назад - 1941
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 996
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 542
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 466
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 5652 16
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2357 6