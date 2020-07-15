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Сколько заработали Шмыгаль и Кабмин за июнь

Сколько заработали Шмыгаль и Кабмин за июнь

В июне некоторые украинские министры получили заработную плату меньше, чем их заместители или помощники. Рада не стала рассматривать идею об отмене ограничений зарплат топ-чиновникам, поэтому максимум, на который может рассчитывать член Кабмина – 47230 грн.

Об этом пишет “Слово и дело”.

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Большая часть министров получила заработную плату в размере законодательно установленных 10 минимальных зарплат – 47 230 гривен. Однако были и те, кому удалось заработать большие суммы:

  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба получил 79 519 гривен, за счет доначисления надбавок за март-май;
  • вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр Кабинета министров Олег Немчинов и министр внутренних дел Арсен Аваков в июне заработали чуть больше 38 тысяч гривен, как и министр Кабмина Олег Немчинов и глава МВД Арсен Аваков;
  • вице-премьер – министр по вопрос реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заработал 37,4 тысячи гривен;
  • министр культуры Александр Ткаченко получил 37 784 грн;
  • вице-премьер Ольга Стефанишина заработала меньше всех, 33 061 грн.

А вот некоторые заместители министров получили большую сумму, чем их начальники. Егор Стадный из Министерства образования получил 102 тысячи гривен за счет отпускных и оздоровительных. Был уволен в конце июня. Максим Ярмистый из того же министерства получил 87 тысяч гривен за счет тех же надбавок. Был уволен в конце июня.

Также в топ замминистров по зарплате вошли заместители министра экономического развития Дмитрий Романович и Сергей Глущенко, которые заработали по 97 720 гривен.

По материалам Слово и Дело
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