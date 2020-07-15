Минфин против дополнительного финансирования Стены

Минфин отказал Госпогранслужбе в продлении сроков и увеличении финансирования проекта Стена до 4,5 млрд гривен.

Об этом говорится в ответе Минфина пограничникам, который обнародовала организация StateWatch.

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В то же время Минфин готов согласовать представление после выполнения ряда условий.

Ведомство сообщило, что предложенный пограничниками объем финансирования проекта Стена на 2020-2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает тот, который определен в действующем распоряжении в 3,8 раза, или на 3,3 млрд грн. Если Кабмин поддержит такие предложения, общая сумма расходов на “Стену” вырастет до 6,2 млрд грн.

В Минфине отмечают, что дальнейшее рассмотрение проекта увеличения финансирования невозможно без предоставления Госпогранслужбой детальных финансово-экономических расчетов, а также отчетной информации о выполнении проекта Стена за прошедший период 2015 года, и с учетом прогнозных макроэкономических показателей на среднесрочный период.

При этом претензии к проекту есть не у всех министерств. Так, Минэкономики и Госгеокадастр изменения согласовали без замечаний.

В то же время в Минфине отмечают, что сейчас первоочередного финансирования из госбюджета требуют меры по предотвращению распространения COVID-19 в Украине.

Отметим, по состоянию на конец мая строительство Стены завершено на 40%.

Напомним, проект Стена на границе с Россией в 2014 году предложил премьер-министр Арсений Яценюк. В июне того же года Кабмин одобрил проект, стоимость которого составила около 150 млн долларов.