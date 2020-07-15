Сколько получают украинские тестировщики (инфографика)

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В целом зарплаты тестировщиков за последние полгода показывают в основном отрицательную динамику.
Об этом свидетельствует июньское исследование портала DOU. Аналитики отмечают, что во время исследования к тестировщикам отнесли QA Engineers всех уровней (Junior, Middle, Senior, Tech Lead) и специализаций (Manual, Automation, General, Performance). Все зарплаты указываются в долларах США (по курсу межбанка), чистыми (после уплаты налогов).
Почти без изменений зарплата Junior и Senior QA — $600 и $2600. А вот в QA Engineer и QA Tech Lead произошло уменьшение медианной зарплаты — на $100 и $300 соответственно.
Средние зарплаты по Украине в июне:
Самая высокая зарплата у киевских QA Manager, QA Tech Lead — $3500 и $3300 соответственно. В Харькове тестировщики-техлиды в среднем получают $2500, во Львове- $3000.
Самая низкая средняя зарплата у харьковских Junior QA – $500. Для сравнения в Киеве джуниор-тестировщики получают $600, а во Львове — $625.
Senior Automation QA получает в среднем на $1000 больше, чем Senior Manual QA. Для джуниоров разница составляет $150.
Как отличается оплата труда, в зависимости от языка программирования:
Среди сеньоров самые высокие зарплаты у тех, кто использует C# — $3000. Senior QA, который не использует ни одного языка, имеет $2300. Если смотреть на Senior Automation QA, то самая высокая медиана в JavaScript — $3700.
Среди начинающих больше всего получают Junior Automation QA с Java – $740 против $550 у тех, кто не использует ни одного языка.
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