Сколько получают украинские тестировщики (инфографика)

В целом зарплаты тестировщиков за последние полгода показывают в основном отрицательную динамику.

Об этом свидетельствует июньское исследование портала DOU. Аналитики отмечают, что во время исследования к тестировщикам отнесли QA Engineers всех уровней (Junior, Middle, Senior, Tech Lead) и специализаций (Manual, Automation, General, Performance). Все зарплаты указываются в долларах США (по курсу межбанка), чистыми (после уплаты налогов).

Почти без изменений зарплата Junior и Senior QA — $600 и $2600. А вот в QA Engineer и QA Tech Lead произошло уменьшение медианной зарплаты — на $100 и $300 соответственно.

Средние зарплаты по Украине в июне:

QA Tech Lead – $3000;

Senior QA Engineer – $2600;

QA Engineer – $1400;

Junior QA Engineer – $600.

Самая высокая зарплата у киевских QA Manager, QA Tech Lead — $3500 и $3300 соответственно. В Харькове тестировщики-техлиды в среднем получают $2500, во Львове- $3000.

Самая низкая средняя зарплата у харьковских Junior QA – $500. Для сравнения в Киеве джуниор-тестировщики получают $600, а во Львове — $625.

Senior Automation QA получает в среднем на $1000 больше, чем Senior Manual QA. Для джуниоров разница составляет $150.

Как отличается оплата труда, в зависимости от языка программирования:

C# – медианная зарплата $2300;

Java – $1900;

JavaScript – $1850;

Python – $1600;

другой язык программирования – $1700.

Среди сеньоров самые высокие зарплаты у тех, кто использует C# — $3000. Senior QA, который не использует ни одного языка, имеет $2300. Если смотреть на Senior Automation QA, то самая высокая медиана в JavaScript — $3700.

Среди начинающих больше всего получают Junior Automation QA с Java – $740 против $550 у тех, кто не использует ни одного языка.

Справка Finance.ua:

IT-сферы остаются самыми популярными среди фрилансеров. Больше всего опрошенных специалистов заняты в категории “Программирование” – 36%.

По исследованию DOU , IT-специалисты имеют стабильное финансовое положение даже в условиях коронакризиса: всего 5% респондентов указали, что тратят больше, чем зарабатывают.