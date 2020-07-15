Названы главные импортеры агропродукции в Украину

В І полугодии 2020-го Украина импортировала агропродукции на $3,2 млрд, что на 12,3% ($400 млн) больше, чем за тот же период 2019-го.

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра “Институт аграрной экономики”, член-корреспондент НААН Николай Пугачев со ссылкой на данные Госстата.

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По его словам, основными поставщиками агропродовольственной продукции в Украине традиционно выступают государства Евросоюза. На них приходится около половины импортных поставок. С января по июнь в регионе было закуплено сельхозпродукции на сумму в $1,594 млрд.

“Значительно меньшие объемы импорта из других регионов мира. За январь-июнь этого года украинские компании закупили продовольствия у партнеров из Азии – на $610 млн (19% в общих объемах закупок), стран Латинской Америки – на $252 млн (8%) и африканского континента – на $163 млн (5%)”, – отметил он.

В рейтинге главных поставщиков сельскохозяйственной продукции на украинский рынок ведущие места занимают такие партнеры: