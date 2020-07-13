В Госгеокадастре обнаружили тысячи фактов двойной приватизации земель

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По предварительным результатам аудита, который должен длиться до конца 2020 года, уже выявили тысячи фактов двойной приватизации земель.
Об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.
«Госгеокадастр обнаружил большое количество фактов двойной приватизации земли с одинаковым целевым назначением. Учитывая первые результаты, мы обнаружили уже более 10 тысяч приказов об отводе земли, которые потенциально являются двойной приватизацией. Сейчас продолжается проверка приказов, выданных по всей стране, идентифицируются лица, участвовавшие в приватизации земель», – сообщил глава Госгеокадастра.
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Он также подчеркнул, что информация о выявленных фактах нарушений, в частности двойной приватизации земель, будет передана в правоохранительные органы. В то же время, для лиц, сознательно или бессознательно принявших участие в таких действиях, есть возможность добровольного возвращения земель, которые были незаконно приватизированы.
«Есть понимание, что значительная часть людей, которые получали землю по несколько раз, могли не знать о том, что нарушают закон, потому что даже не подозревали, что на их имена уже были получены земельные участки», – отметил Лещенко.
Что для этого делают: будет предложен механизм – уже ведутся работы по внедрению системы, которая позволит в автоматическом режиме определять, воспользовался ли гражданин своим правом на бесплатную приватизацию земельного участка с соответствующим целевым назначением.
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