Надбавки или повышения: что мотивирует работать больше (инфографика)

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Для того чтобы работники постоянно стремились к лучшим результатам, нужна правильная мотивация от работодателя. Кадровый портал grc.ua исследовал, что же именно мотивирует респондентов работать больше.
Зарплата. Логично, что главное, что сотрудники хотели бы иметь от работы – это достойное финансовое вознаграждение. Почти три четверти респондентов (72%) отметили, что премии и надбавки – их лучший мотиватор. Однако некоторые выбрали другой пункт.
Чаще всего зарплата не является мотиватором работы для представителей профсфер «Админперсонал» (17%), «Продажи» (12%), «ИТ, телеком» (10%) и др. Это можно объяснить тем, что первые две профсферы часто выбирают соискатели без опыта или с минимальным трудовым стажем. И для них приоритетными являются продвижение по карьерной лестнице и обретение практического опыта.
Знания. Как минимум 54% участников опроса отмечают, что возможность повысить свои профессиональные знания и навыки мотивирует их работать больше.
Карьерная лестница. Более трети участников опроса оказались довольно амбициозными. Так, 36% респондентов отметили, что готовы работать больше, если это обещает повышение и лучшие карьерные перспективы.
Что вынуждает задуматься над повышением:
Коллектив. Атмосфера в коллективе может как стимулировать к лучшей работе, так и, наоборот, стать причиной увольнения. Например, чуть больше четверти (26%) респондентов отметили, что именно командный дух мотивирует их работать больше. Ведь ощущение комфорта в коллективе положительно сказывается на производительности и стимулирует работать так, чтобы не подвести коллег.
По крайней мере каждый пятый (20%) участник опроса отметил, что похвала от руководителя стимулирует его делать больше.
Отметим также, что в варианте «Прочее» часть опрошенных отмечают, что они привыкли выкладываться на все 100%, и самоответственность как раз и подталкивает к тому, чтобы всегда показывать хорошие результаты. Еще некоторое количество респондентов акцентирует, что готовы делать больше ради лучшего будущего своих детей. И менее 1% опрошенных признаются: ничто не может заставить их работать интенсивнее.
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