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Курс 30 гривен за доллар может спровоцировать новый виток инфляции - исследование

Курс 30 гривен за доллар может спровоцировать новый виток инфляции - исследование

Заявления о росте инфляции или ослаблении гривны являются контрпродуктивными, поскольку могут повлечь сокращение инвестиций, потребления и занятости.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели профессор Калифорнийского университета в Беркли, член Редколлегии VoxUkraine Юрий Городниченко, и профессор KSE Соломия Шпак.

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“В начале июля Президент Владимир Зеленский заявил, что его команда почти год ведет борьбу с укреплением гривны. По мнению Президента, за курс гривны, который был в стране в последнее время, предприятия “недополучили миллионы и закрылись”. Министр экономики также неоднократно заявлял, что инфляция должна быть 8-9% и даже 11-12% (Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на уровне 5-6%, за 6 месяцев инфляция составила 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года). Такие заявления влияют на инфляционные ожидания предприятий. В свою очередь, инфляционные ожидания напрямую связаны с инфляцией и ожиданиями относительно курса гривны и роста ВВП”, – говорится в пресс-релизе VoxUkraine.

Предприниматели, ожидающие ослабления гривны (то есть для покупки одного доллара нужно больше гривен), также начинают ждать роста инфляции. А та в свою очередь ассоциируется с ростом безработицы и экономическим спадом.

“Если говорить людям, что национальная валюта обесценится на 10 процентных пунктов (с 27 до 30 грн/долл), скорее всего, это приведет к увеличению ожидаемой инфляции на 3 процентных пункта — а это немало”, – подчеркивают Юрий Городниченко и Соломия Шпак.

“Часто говорят, что более слабая гривна позволит “развернуть крылья” экспортерам. Но тот же опрос НБУ показывает, что руководители с высокими инфляционными ожиданиями чаще ожидают макроэкономический спад. Проще говоря, они расценивают рост инфляции как плохой признак. А значит – уменьшают свои инвестиции, сокращают персонал и неохотно нанимают новых работников. Кроме того, они ожидают роста расходов, поэтому могут заранее поднять цены, тем самым запуская “спираль инфляции”.

Чтобы сдержать инфляцию, которая больше всего бьет по беднейшим слоям населения, НБУ будет вынужден поднимать процентную ставку. Это уменьшит возможность кредитования бизнеса и может привести к замедлению экономики, если не рецессии”, – подчеркивают экономисты.

“Разработчикам политики нужно быть чрезвычайно осторожными в выборе слов, чтобы направлять экономику и сохранять спокойствие на рынках. Это искусство, которым в Украине много кто еще не владеет”, – добавляют Юрий Городниченко и Соломия Шпак.

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По материалам Економічна Правда
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