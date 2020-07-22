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ТОП-15 "живучих" авто с большим пробегом

ТОП-15 "живучих" авто с большим пробегом

Вторичный рынок автомобилей в Украине очень популярен, ведь позволяет приобрести вожделенного “железного коня” за сумму многократно меньшую, чем придется выложить за новое авто из салона.

Конечно, очень важно, чтобы за машиной был подобающий уход и сам автомобиль не бывал в ДТП. Однако не все авто с годами остаются в кондиции. У многих со временем проявляются дефекты, которые не лучшим образом влияют на общее качество – от таких машин рекомендуют держаться подальше, ведь их ремонт ударит по кошельку. Поэтому потенциальный потребитель заинтересован в том, чтобы автомобили с большим пробегом были надежными, зачастую возводя этот параметр на вершину требований.

Так какие б/у автомобили самые надежные в 2020 году? Ресурс Motorway составил рейтинг из 15 автомобилей различных марок с разнообразными кузовами, зарекомендовавших себя как выносливые, проверенные годами и меньше всего доставляют проблем в эксплуатации со временем.

Для определения был взят индекс надежности из Warranty Direct – список автомобилей, где цифра 100 – средний рейтинг надежности автомобиля. Показатель с цифрой ниже 100 указывает на высокую надежность машины, а выше 100 – на склонность к определенным проблемам.

Этот индекс учитывает количество случаев, когда автомобиль выходит из строя, среднее время, затраченное на ремонт, его стоимость, а также средний возраст и пробег автомобиля. Индекс регулярно обновляется – в него ежегодно вносят коррективы.

Рейтинг самых надежных б/у автомобилей выглядит следующим образом: Hyundai i10, Ford Ka, VW Polo, SEAT Ibiza, Mazda MX-5, BMW 2 Series, Honda CR-V, Skoda Kodiaq, Volkswagen Golf, Honda Civic, Ford C-Max, Honda Insight, Toyota Prius, Suzuki Jimny Lexus RX.

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По материалам Сегодня
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