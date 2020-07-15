Автомобили должников в Украине начали вычислять автоматически (видео)

Министерство юстиции и Национальная полиция Украины запустили совместный проект, объединяющий информацию о розыске транспортных средств и номерных знаков в едином информационном пространстве. В его рамках на трассе Днепр-Запорожье на блокпосту в пгт Соленое установили систему “Гарпун”, которая определяет автомобили должников.

Как работает система:

камера, которая установлена на дороге, фиксирует номера проезжающих автомобилей и передает их в базу;

далее происходит их сверка с теми, которые занесены в список должников по кредитам или штрафам, а также со списком авто, находящихся в розыске;

в случае, если автомобиль значится в базе, то информация сразу же передается на пост полиции и инспекторы не пропускают его. Правоохранители предлагают водителю погасить задолженность на месте, а в случае отказа конфискуют автомобиль и отправляют его на штрафплощадку;

если же транспортное средство значится в розыске, то водителя задерживают до выяснения обстоятельств.

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«Система пока работает в тестовом режиме. За полторы недели нашим комплексом было остановлено примерно 100 автомобилей. Только за сегодняшний день, 17 июля, остановлено 12 автомобилей. За это время взыскать удалось почти 400 тысяч гривен», – сообщил инспектор Управления информационно-аналитической поддержки ГУНП в Днепропетровской области Кирилл Девисенко.