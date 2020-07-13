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Номера-двойники: вместо джипа полиция оштрафовала грузовой прицеп (фото)

Номера-двойники: вместо джипа полиция оштрафовала грузовой прицеп (фото)

Система автоматической фотофиксации ПДД зафиксировала в Киеве нарушения скоростного режима автомобилем премиум-класса ACURA, но оштрафовала грузовой прицеп SCHMITZ с такими же номерами, который стоял в это время в Донецкой области.

Об этом рассказал адвокат Сергей Бурлаков в FACEBOOK.

“Вот грузовой прицеп. Он стоит на базе в Донецкой области. А вот авто ACURA, которое катается по Киеву. Как думаете, у какого транспортного средства левые номера?“— написал он.

Адвокат отметил, что отличить прицеп от легкового автомобиля ACURA довольно легко. В полиции работает центр обработки данных, который должен был проверять корректность информации. Но штраф пришел на владельца прицепа SCHMITZ. И эта марка указана в постановлении.


Фото: facebook.com/sergey.burlakov.965

Справка Finance.ua:

  • 1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
  • Штрафы за превышение скорости 255 грн – в случае превышения установленных ограничений более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч; 510 грн – более чем на 50 км/час.
  • Штраф уменьшается на 50 процентов, если он оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
По материалам Finance.UA
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