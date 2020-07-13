Номера-двойники: вместо джипа полиция оштрафовала грузовой прицеп (фото)

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Система автоматической фотофиксации ПДД зафиксировала в Киеве нарушения скоростного режима автомобилем премиум-класса ACURA, но оштрафовала грузовой прицеп SCHMITZ с такими же номерами, который стоял в это время в Донецкой области.
Об этом рассказал адвокат Сергей Бурлаков в FACEBOOK.
“Вот грузовой прицеп. Он стоит на базе в Донецкой области. А вот авто ACURA, которое катается по Киеву. Как думаете, у какого транспортного средства левые номера?“— написал он.
Адвокат отметил, что отличить прицеп от легкового автомобиля ACURA довольно легко. В полиции работает центр обработки данных, который должен был проверять корректность информации. Но штраф пришел на владельца прицепа SCHMITZ. И эта марка указана в постановлении.
Фото: facebook.com/sergey.burlakov.965
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