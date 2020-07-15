Грузия откроет границы для фрилансеров

Грузия откроет свои границы для иностранцев, работающих удаленно. Для этого фрилансерам нужно будет пройти 14-дневный карантин и остаться в стране минимум на полгода. Об этом сообщает Georgia Today.

«Ситуация с коронавирусом в стране благополучная. Поэтому для иностранцев это хороший шанс на изменение обстановки. Такой проект позволит поддержать местный бизнес. Чтобы принять участие в программе, иностранцам нужно будет пройти анкетирование на специальной платформе, которое скоро будет доступно», – заявила Министр экономики Грузии Натия Турнава.

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Следует отметить, что в Грузии границы планировали открыть 1 июня, но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации это решение отложили.