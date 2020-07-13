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Парламент принял закон "Об оборонных закупках"

Парламент принял закон "Об оборонных закупках"

Верховная Рада Украины 16 июля приняла в целом закон “Об оборонных закупках”.
Это решение поддержали 276 народных депутатов.

Депутаты профильного Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки подготовили сравнительную таблицу к законопроекту, она содержит 650 поправок и предложений, из которых на заседании Комитета 430 учтено, 220 – отклонено.

Во время доработки законопроекта депутаты предусмотрели механизмы защиты отечественного производителя путем учета интересов исполнителей государственных контрактов по закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения, в том числе – возможность корректировки цен в случае существенных изменений финансово-экономических условий выполнения контрактов, применение критерия “стоимость жизненного цикла” во время отбора исполнителей, что соответствует лучшим стандартам стран-членов НАТО и ЕС, предоставление приоритета локализации производства на таможенной территории Украины и применение офсетных процедур во время закупок по импорту.

Законопроект определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны, других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны. Определен также порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Документом предусмотрено утверждение типовых государственных контрактов, внедрение критерия “жизненный цикл” вооружения, военной и специальной техники; постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в соответствующих стандартах НАТО.

Государственным заказчикам предоставляется возможность осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения с прозрачными и конкурентными процедурами, осуществлять закупки по импорту.

По материалам УКРИНФОРМ
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