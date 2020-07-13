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Межбанк: обстановка на торгах будет напряженной

Межбанк: обстановка на торгах будет напряженной

Конец недели на валютном рынке пройдет динамично и напряженно. Участники торгов продолжат отыгрывать вчерашние новости по утверждению нового главы Нацбанка и их последствия для дальнейшего развития событий на валютном рынке.

В четверг спекулянты на этих новостях попытались “разогреть” курс доллара на межбанке и наличном рынке и им это частично удалось. Завершилась сессия 16 июля котировками 27,32/27,345 гривен за доллар, а на наличном рынке курс продажи этой валюты оказался в пределах 27,25-27,35 гривен и выше.

Спекулятивные попытки раскачать курс дальше – сегодня продолжатся и новому главе НБУ с первых дней его работы на этом посту придется сразу же внимательно следить за событиями на валютном рынке. Кроме этого, ключевым фактором,который повлияет сегодня на поведение межбанка будет пик периода бюджетных платежей у клиентов. С учетом выходных у бизнеса остается всего два рабочих дня (эта пятница и следующий понедельник) на все расчеты с государством. Традиционный дефицит гривны у компаний в такой период сработает в пользу укрепления нацвалюты.

В тоже время – экспортеры при этом не будут против и спекулятивного роста котировок, так как это повышает суммы их поступлений в гривне от продажи валютной выручки. Поэтому они станут частично “подыгрывать” спекулянтам, придерживая основные объемы своих валютных поступлений в течение дня до момента максимальных уровней курсов на торгах. Это создает определенное психологическое давление на рынок и играет против гривны.

Валютные ралли по паре евро/доллар на международных рынках отразятся и на поведении гривны относительно евро. Евровалюта останется сегодня самым привлекательным инструментом для спекуляций как на международных, так и на украинском валютных рынках. На момент написания статьи – евро на международных площадках котировался в пределах 1,1383-1,1385 доллара и спекулятивная активность мировых игроков не снижается.

На украинском межбанке попытки раскачать курс усилятся, а скачки котировок пары евро/доллар на международных рынках снова позволят украинским спекулянтам зарабатывать и на колебаниях евро. Причем как в формате “ в две стороны”, так и за счет разницы между курсами наличного и безналичного евро.

Ключевым драйвером поведения межбанка сегодня останется необходимость расчетов предприятий с бюджетом. Но особого излишка предложения на торгах не будет – спрос на валюту в последние дни постепенно растет и мы не ожидаем сегодня выходов НБУ с интервенцией по покупке доллара. Выкупать регулятору пока особо нечего, а на фоне попыток спекулятивной раскачки курса – тем более.

Если же котировки активно пойдут вверх стараниями спекулянтов – не исключен выход НБУ с продажей доллара, чтобы сбить ажиотаж. Межбанк останется полностью зависим от действий и курсовых задач крупнейших игроков, а также будет подвержен постоянным спекулятивным попыткам раскачать котировки. Несмотря на “эффект окончания недели” обстановка на торгах будет напряженной.

Котировки межбанка по нашему прогнозу на 17 июля будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,20 – 27,50 гривен, евро – коридор 30,83 – 31,56 гривен. Объем операций на торгах по нашим расчетам будет находиться в пределах до $ 230 млн при совершении до 510 сделок.

На международном рынке валютные ралли по паре евро/доллар продолжатся и кросс-курс этой пары будет находиться в широком коридоре от 1,1335 до 1,1440 доллара за евро.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,32 / 27,34
евро – 31,23 / 31,26
российский рубль – 0,3836 / 0,3841

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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