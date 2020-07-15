Что будет с субсидиями в 2021 году: комментарий главы Минфина

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Кабинет Министров на данный момент не рассматривает сокращение субсидий на жилищно-коммунальные услуги в 2021 году. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире Радио Свобода.
“Учитывая низкую цену на энергоносители сейчас, мы понимаем, что будет ниже тариф на отопление и больше домохозяйств выйдут из категории социально незащищенных и соответственно, у них не будет необходимости получать субсидию. Поэтому на данном этапе мы предполагаем такой же объем, как и на этот год», – отметил министр.
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Он подчеркнул, что такие планы правительства базируются на предположении, что тариф на отопление удастся снизить.
«Это мы допускаем в таких условиях, что такая будет ситуация, поэтому при планировании бюджета на 2021 год мі не планируем сокращать субсидии», – добавил Марченко.
На вопрос, хватит ли на этот же объем субсидий средств в бюджете, он ответил утвердительно.
Как сообщалось, в Бюджете 2020 года предусмотрено 47,6 млрд грн на выплату льготы и субсидии на жилищно-коммунальные услуги, в предыдущем году на это было направлено 46,4 млрд грн. Средний размер субсидии – около 1200 грн, льготы – 750 грн.
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