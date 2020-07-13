Межбанк: смена главы Нацбанка растормошила рынок

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Четверг завершил длительную эпопею в части назначения нового главы Нацбанка.
Фактически молниеносно:
1) Президент Украины Владимир Зеленский вчера вечером подал представление на эту должность Кирилла Шевченко (действующего главы Укргазбанка);
2) профильный Комитет Верховной Рады поддержал эту кандидатуру;
3) сегодня с утра народные депутаты утвердили его в этой должности.
Результат – Нацбанк получил нового руководителя со своим взглядом на денежно-кредитную и валютную политику НБУ. Кадровые перемены явно ждут регулятор. И финансисты уже раскладывают разные пасьянсы в части возможных изменений среди топовых сотрудников регулятора.
Пока же смена главы Нацбанка ожидаемо растормошила рынок и спекулянты постарались максимально на этом заработать. Это им частично удалось и курс доллара к концу дня вырос до отметки 27,32/27,345 гривен, что оказалось даже чуть выше нашего утреннего прогноза (мы ставили максимальный курс продажи на межбанке – 27,30). Частично от роста котировок сегодня выиграли экспортеры. Им надо готовиться к расчетам с бюджетом и дополнительный гривневый ресурс от продажи валютной выручки – им только на руку.
Подорожал, как мы и предупреждали – и евро. К концу дня его курс на межбанке поднялся до уровней 31,2322/31,2608 гривен. Это произошло как за счет украинского роста курса доллара относительно гривны и пересчета евро по кросс-курсу пар евро/доллар и доллар/гривна, так и за счет евро относительно доллара на международных рынках. Там продолжаются валютные ралли по паре евро/доллар и на момент написания статьи евро уже стоил порядка 1,1440 доллара.
Ход торгов:
Утренние новости по назначению нового главы Нацбанка быстро растормошили рынок и сделали его чрезвычайно подверженным спекулятивной составляющей. Продавцы придерживали валюту до момента голосования в Раде по новому главе регулятора, а покупатели за счет нервотрепки активно скупали валюту. Это привело к тому, что с стартовых утренних 27,19/27,22 гривен за доллар уже к 11 часам курс вырос до 27,26/27,28 гривен, а к 12 часам и вовсе – до 27,30/27,32.
К обеду основная часть продавцов уже понимала, что дальше курс вверх не пойдет и за счет активных распродаж валюты на пиковых значениях – закрыла свои сделки. Эти распродажи частично сбили котировки до 27,26/27,285 гривнам к 13 часам и этот уровень продержался до самого окончания активной фазы сессии.
После 15 часов на рынке остались в основном лишь спекулянты и небольшая часть зазевавшихся клиентов. Спекулянты не упустили своего шанса и раскачали курс до 27,29/27,315 к 16 часам и до 27,32/27,345 к концу дня.
Нацбанк на торгах не появлялся.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,26 / 27,28
евро – 31,11/ 31,14
российский рубль – 0,3830 / 0,3837
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1429 / 1,1431
Курсы валют на Межбанке
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