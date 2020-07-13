Миллионы зарплаты и счета в банках: что в декларации нового главы НБУ

Перед голосованием в Верховной Раде за назначение на должность главы НБУ Кирилл Шевченко подал декларацию о доходах за 2019 год.

Декларация была опубликована на сайте НАПК 16 июля в 11:00.

Денежные активы. На счетах в “Укргазбанке” Шевченко держит 26 грн, 442 грн, 618 939 грн, 81 грн, 3 фунта стерлингов, 1427 евро, 250 тыс. грн и 165,7 тыс. евро, его жена – 3498 грн в ПриватБанке.

У Шевченко есть 21 счет в “Укргазбанке”, у его жены Юлии – 4 счета в ПриватБанке.

Доходы:

Юлия Шевченко задекларировала 89 054 грн зарплаты в ЧП “Страховая компания Универсальный Полис”;

Кирилл Шевченко, который до назначения в НБУ работал председателем правления “Укргазбанка”, в 2019 году получил зарплаты на 14,5 млн грн;

кроме этого, от отчуждения недвижимого имущества он получил 13,3 млн грн дохода от Валентины Невечери;

также банкир задекларировал 214,2 тыс. грн дополнительного блага от “Укргазбанка”, 173,4 тыс. и 400 грн профсоюзных выплат в этом же банке, подарок в неденежной форме от банка на 1357 грн;

еще одна статья доходов – проценты в “Укргазбанке” (426 тыс. грн).

Недвижимость и земельные участки. Шевченко указал местом регистрации квартиру в Киеве площадью 72 кв. м. Стоимость квартиры на дату приобретения (22.03.2012) – 11 478 грн.

Также новоизбранный глава НБУ указал, что безвозмездно пользуется и проживает вместе с женой в “другом домовладении” в Киеве площадью 280,20 кв. м., стоимость которого – 963 тыс. грн.

Кроме этого, супруги Шевченко указали общую совместную собственность квартиры в Киеве площадью 304,60 кв. м и стоимостью 3,5 млн грн.

В общей собственности супругов есть два машиноместа в Киеве – площадью 12,60 и 13 кв. м.

Транспорт. Шевченко владеет автомобилем Peugeout Partner 2016 года выпуска, которым безвозмездно пользуется жена. Кроме этого, супруги на правах ответственного хранения с правом пользования пользуется автомобилями MERCEDES-BENZ G 500 и LAND ROVER RANGE ROVER 2013 года выпуска.

Также Шевченко задекларировал право пользования водным средством Super Air Nautique G23 2013 года выпуска, принадлежащим Юрию Гнидину. Дата приобретения – 07.08.2019.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о назначении нового главы Национального банка – Кирилла Шевченко.

16 июля депутаты Верховной Рады также поддержали кандидатуру Кирилла Шевченко. За это решение проголосовали 332 нардепа.

Фото: Экономическая правда