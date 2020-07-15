В Минфине не видят причин для колебаний курса гривны

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Стабильности курса гривны к доллару до конца 2020 года ничего не угрожает. Не существует никаких причин, чтобы ситуация изменилась.
Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью “Радіо Свобода”.
“Есть все основания считать, что до конца года резких колебаний курса не предвидится”, – сказал он.
Как отметил Марченко, сейчас курс стабилен, при этом есть незначительные колебания, сезонный фактор.
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Кроме того, из-за карантина в Украине снизилось потребление импортных товаров, а баланс даже временно выровнялся. Это означает отсутствие давления со стороны импорта.
По его словам, Украина получила транш МВФ на 2,1 млрд долларов, 500 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского союза и ожидается 350 млн долларов от Всемирного банка.
“Я не вижу никаких причин, которые бы повлияли на стабильность национальной валюты”, – добавил он.
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