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В Минфине не видят причин для колебаний курса гривны

В Минфине не видят причин для колебаний курса гривны

Стабильности курса гривны к доллару до конца 2020 года ничего не угрожает. Не существует никаких причин, чтобы ситуация изменилась.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью “Радіо Свобода”.

“Есть все основания считать, что до конца года резких колебаний курса не предвидится”, – сказал он.

Как отметил Марченко, сейчас курс стабилен, при этом есть незначительные колебания, сезонный фактор.

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Кроме того, из-за карантина в Украине снизилось потребление импортных товаров, а баланс даже временно выровнялся. Это означает отсутствие давления со стороны импорта.

По его словам, Украина получила транш МВФ на 2,1 млрд долларов, 500 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского союза и ожидается 350 млн долларов от Всемирного банка.

“Я не вижу никаких причин, которые бы повлияли на стабильность национальной валюты”, – добавил он.

По материалам РБК-Украина
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