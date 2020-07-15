ТОП-3 автопроизводителя на европейских рынках

В июне 2020 года регистрации новых легковых автомобилей в Евросоюзе составили 949 722 единицы, что на 22,3% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.

Все рынки ЕС продолжили демонстрировать значительное снижение в июне, при этом Франция (+1,2%) была единственным исключением из этого правила. Последнее можно объяснить новыми мерами стимулирования продаж автомобилей с низким уровнем выбросов, которые были введены правительством Франции в начале июня. Если посмотреть на другие крупные автомобильные рынки, то в Испании (-36,7%), Германии (-32,3%) и Италии (-23,1%) в прошлом месяце было зафиксировано двузначное падение.

Страны с самым большим количеством регистраций:

на первое место среди стран по по количеству регистраций новых легковых автомобилей вырвалась Франция – 233 814 авто;

на второе место опустилась Германия, где в июне было зарегистрировано 220 272 авто;

замыкает лидерскую тройку Италия, где было реализовано 132 457 новых легковых автомобилей.

ТОП-3 автопроизводителя в ЕС:

первую строчку традиционно занимает VW Group, которая в течении месяца реализовала на рынках ЕС 229 973 авто, при этом падение составило -24,8% по сравнению с прошлогодним июнем;

на втором месте PSA Group с результатом 148 546 проданных автомобилей, что на -28,3% меньше показателя годичной давности;

третий результат у RENAULT Group – 147 488 шт. (падение -15,7%).

За первую половину 2020 года спрос в ЕС на новые легковые автомобили сократился на 38,1%, что стало результатом беспрецедентного снижения продаж по всему региону в течение четырех месяцев подряд. Среди четырех основных рынков ЕС в этом году в Испании наблюдалось наибольшее снижение (-50,9%), за ней следуют Италия (-46,1%), Франция (-38,6%) и Германия (-34,5%).