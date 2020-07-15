ТОП-3 автопроизводителя на европейских рынках

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В июне 2020 года регистрации новых легковых автомобилей в Евросоюзе составили 949 722 единицы, что на 22,3% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.
Все рынки ЕС продолжили демонстрировать значительное снижение в июне, при этом Франция (+1,2%) была единственным исключением из этого правила. Последнее можно объяснить новыми мерами стимулирования продаж автомобилей с низким уровнем выбросов, которые были введены правительством Франции в начале июня. Если посмотреть на другие крупные автомобильные рынки, то в Испании (-36,7%), Германии (-32,3%) и Италии (-23,1%) в прошлом месяце было зафиксировано двузначное падение.
Страны с самым большим количеством регистраций:
ТОП-3 автопроизводителя в ЕС:
За первую половину 2020 года спрос в ЕС на новые легковые автомобили сократился на 38,1%, что стало результатом беспрецедентного снижения продаж по всему региону в течение четырех месяцев подряд. Среди четырех основных рынков ЕС в этом году в Испании наблюдалось наибольшее снижение (-50,9%), за ней следуют Италия (-46,1%), Франция (-38,6%) и Германия (-34,5%).
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