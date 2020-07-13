0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 105 0

Санкции США против "Северного потока – 2" отложили

Санкции США против "Северного потока – 2" отложили

Распространение на “Северный поток – 2” американских санкций не означает их немедленного введения.

Об этом заявили в Госдепе США.

“Госдепартамент не вводит санкции. Однако если в дальнейшем мы определим, что есть необходимость ограничительных мер, то мы без колебаний введем их”, – говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Ранее госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода “Северный поток – 2”. При этом он не уточнил, когда именно это может произойти.

Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (закон “О противодействии противникам Америки посредством санкций”. – Ред.). Они коснутся “Северного потока – 2” и части проекта “Турецкий поток”.

The Wall Street Journal написала, что это не означает, что дополнительные санкции будут введены немедленно. “Это дает старт обсуждению этой темы в администрации. Нередко за последние три года там обсуждали похожие темы и так и не пришли к консенсусу”, – пишет газета.

На практике решение, о котором объявил Помпео, отменяет меры, принятые его предшественником на посту госсекретаря Рексом Тиллерсоном, который настоял на том, чтобы российские проекты в сфере энергетики избежали ряда ограничительных мер.

Помпео заявил, что “Северный поток – 2” и “Турецкий поток” подрывают транзит газа через Украину и несут угрозу для трансатлантической безопасности. Госсекретарь подчеркнул, что США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.