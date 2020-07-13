Санкции США против "Северного потока – 2" отложили

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Распространение на “Северный поток – 2” американских санкций не означает их немедленного введения.
Об этом заявили в Госдепе США.
“Госдепартамент не вводит санкции. Однако если в дальнейшем мы определим, что есть необходимость ограничительных мер, то мы без колебаний введем их”, – говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.
Ранее госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода “Северный поток – 2”. При этом он не уточнил, когда именно это может произойти.
Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (закон “О противодействии противникам Америки посредством санкций”. – Ред.). Они коснутся “Северного потока – 2” и части проекта “Турецкий поток”.
The Wall Street Journal написала, что это не означает, что дополнительные санкции будут введены немедленно. “Это дает старт обсуждению этой темы в администрации. Нередко за последние три года там обсуждали похожие темы и так и не пришли к консенсусу”, – пишет газета.
На практике решение, о котором объявил Помпео, отменяет меры, принятые его предшественником на посту госсекретаря Рексом Тиллерсоном, который настоял на том, чтобы российские проекты в сфере энергетики избежали ряда ограничительных мер.
Помпео заявил, что “Северный поток – 2” и “Турецкий поток” подрывают транзит газа через Украину и несут угрозу для трансатлантической безопасности. Госсекретарь подчеркнул, что США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.
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