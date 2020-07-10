Отель "Днепр" в центре Киева продали более чем за 1 млрд гривен

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины провел аукцион по продаже 100% пакета акций АО “Отель “Днепр”. Гостиница продана за 1 111 111 222, 22 гривен.

ФГИ вел онлайн-трансляцию аукциона. Стартовая цена на аукционе составляла 80 923 400 гривен. Аукцион проходил в три этапа. В итоге победителем стало ООО “Смартленд”.

Копания предложила на 111,11 млн гривен больше, чем ООО “Инвестиционная украинская группа”.

Гостиница находится на Европейской площади в центре Киева. Здание отеля общей площадью 12 829 кв. м состоит из 12-ти наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест – земельный участок принадлежит АО “Днепр” на праве постоянного пользования.

В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Напомним, в июне ФГИ выставил на аукцион 100% пакета акций АО “Отель “Днепр” со стартовой ценой 80 923 400 гривен.