Подтвердить ИНН теперь можно с помощью ID-карты

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКН, ранее – идентификационный код или ИНН) на ID-карте и свидетельстве о рождении будет иметь такую ​​же юридическую силу, как и справка о его присвоении.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Что это значит: украинцы смогут предъявлять один из указанных документов для предоставления данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.

“Это даст возможность ликвидировать использование справки с номером налогоплательщика, которая сегодня является самой популярной среди украинцев, – оформлено более 40 миллионов таких справок”, – отметили в Минцифры.

Также созданы возможности для внедрения е-РНУКН – налоговый номер будет отображаться в электронном виде.

Справка Finance.ua:

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что вскоре украинцы смогут воспользоваться электронным идентификационным номером налогоплательщика ( ИНН ) в приложении “Дія”.

Министерство цифровой трансформации разрабатывает сервис, который позволит проводить передачу цифровых копий документов.

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