Подтвердить ИНН теперь можно с помощью ID-карты

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Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКН, ранее – идентификационный код или ИНН) на ID-карте и свидетельстве о рождении будет иметь такую же юридическую силу, как и справка о его присвоении.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Что это значит: украинцы смогут предъявлять один из указанных документов для предоставления данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.
“Это даст возможность ликвидировать использование справки с номером налогоплательщика, которая сегодня является самой популярной среди украинцев, – оформлено более 40 миллионов таких справок”, – отметили в Минцифры.
Также созданы возможности для внедрения е-РНУКН – налоговый номер будет отображаться в электронном виде.
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