Межбанк: интрига для гривны сохранится

Во вторник активность участников рынка на валютном рынке увеличится, но определенная интрига по дальнейшему поведению гривны сохранится.

Во-первых – ничего пока так и не меняется в понимании ситуации вокруг должности главы Нацбанка. И хотя круг претендентов постепенно сужается – окончательной ясности нет. Это создает определенную нервозность на рынке.

Во-вторых – сегодня аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Как и прогнозировал “Минфин” в своей недельной аналитике – чиновники решили установить порог в 500 млн гривен по номиналу на облигации на 77 дней и не ограничивать объемы размещения гривневых ОВГЗ на 350 и 945 дней, а также по долларовым облигациям на 323 дня.

Мы прогнозируем активный интерес местных и иностранных инвесторов к долларовым бумагам, и слабую активность нерезидентов в части покупки гривневых ОВГЗ. Основным покупателями облигаций в нацвалюте будут госбанки. Фактор аукциона повлияет на поведение ресурсного рынка и опосредованно – и на валютный межбанк.

Не стоит забывать и о полученных банками на тендере Нацбанка по рефинансированию более 5,1 млрд гривен. Часть этих средств уйдет в ОВГЗ, но часть – на валютный рынок и на выкуп у нерезидентов облигаций на вторичном рынке, что в конечном итоге – тоже попадет на межбанк.

В-третьих – хозяйственная деятельность компаний и предстоящие скоро бюджетные платежи. Дефицит гривны у местных компаний для финансирования своей текущей деятельности заставляет экспортеров активно распродавать валютную выручку, что работает в пользу нацвалюты. Кроме этого, учитывая выходные – у клиентов для расчетов с бюджетом остается не так много времени – всего 5 рабочих дней с учетом сегодняшнего. Многие крупные налогоплательщики уже с 14-го числа постепенно начнут концентрировать гривну под предстоящие налоговые проплаты, что также позитивно для нацвалюты.

В четвертых – на международных рынках не все спокойно. В ближайшие дни состоится встреча ОПЕК+ по дальнейшим перспективам ограничений добычи нефти, и если нефтедобытчики договорятся – цены на нее могут опять пойти вверх. Кроме этого – в этот же период пройдет саммит стран ЕС о пакете помощи на 750 млрд евро, а 16-го числа – будет оглашена ставка ЕЦБ и пройдет выступление главы Кристин Лагард. Это все спровоцирует валютные ралли по паре евро/доллар, что опосредованно отразится на курсе евровалюты относительно гривны.

По-прежнему, поведение нерезидентов и направление средств рефинанса Нацбанка – останутся главными угрозами для гривны на ближайшее время. Спекулятивные попытки раскачать курс в формате игры “на повышение” – продолжатся.

При наличии избытка предложения доллара на межбанке – регулятор выйдет на торги с интервенцией по выкупу доллара. Если же излишка валюты наблюдаться не будет – НБУ предпочтет не вмешиваться в ход торгов.

Котировки межбанка по нашему прогнозу на 14 июля будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,05 – 27,30 гривен, евро – коридор 30,56 – 31,01 гривен. Объем операций на торгах по нашим расчетам будет находиться в пределах до $ 260 млн при совершении до 540-620 сделок.

Как и все дни этой непростой недели – наличный рынок во вторник останется заложником поведения межбанка. При необходимости владельцы обменок будут часто менять свои ценники в зависимости от поведения безналичных котировок. Особенно – по евро.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,10 / 27,12

евро – 30,76 / 30,79

российский рубль – 0,3831 / 0,3837

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