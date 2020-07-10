В Одессе ужесточили карантин

В Одессе решили ужесточить карантин на фоне распространения COVID-19. Такое решение приняла накануне городская комиссия ТЭБ, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

“Городская комиссия ТЭБ приняла решение об ужесточении карантинных мер в Одессе”, – говорится в сообщении.

Так, предпринимателям необходимо обеспечить запрет работы в период с 23:00 до 7:00 развлекательных заведений (ночных клубов), а также при предоставлении услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т. д.), заведений культуры (кроме кинотеатров и услуг общественного питания по адресной доставке и заказам на вынос).

Комиссия рекомендовала ГУНП в Одесской области, ГУ Госпродпотребслужбы в области, в частности, обеспечить разъяснительную работу и контроль за соблюдением ограничений.

“Также необходимо усилить контроль за соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города”, – добавили в мэрии.