В Одессе ужесточили карантин

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В Одессе решили ужесточить карантин на фоне распространения COVID-19. Такое решение приняла накануне городская комиссия ТЭБ, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.
“Городская комиссия ТЭБ приняла решение об ужесточении карантинных мер в Одессе”, – говорится в сообщении.
Так, предпринимателям необходимо обеспечить запрет работы в период с 23:00 до 7:00 развлекательных заведений (ночных клубов), а также при предоставлении услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т. д.), заведений культуры (кроме кинотеатров и услуг общественного питания по адресной доставке и заказам на вынос).
Комиссия рекомендовала ГУНП в Одесской области, ГУ Госпродпотребслужбы в области, в частности, обеспечить разъяснительную работу и контроль за соблюдением ограничений.
“Также необходимо усилить контроль за соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города”, – добавили в мэрии.
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