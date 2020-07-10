В Украине подорожала телефонная связь

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Потребительские цены на услуги телефонной и телефаксовой связи в Украине в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли на 13,4%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В июне этого года по сравнению с июнем прошлого года цены выросли на 12,5%; по сравнению с маем 2020 года – на 1,5%
Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Тарифы на услуги почты и связи для предприятий, учреждений и организаций во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 11,2%.
Объем реализованных услуг украинскими телекоммуникационными компаниями в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года вырос на 15% – до 19,6 млрд грн с 17 млрд грн.
Объем реализованных услуг беспроводной связи в первом квартале составил 14,6 млрд грн; проводной связи – 4,5 млрд грн; спутниковой связи – 17,6 млн грн.
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