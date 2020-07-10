Новый китайский кроссовер станет флагманом Chery (фото)

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Новой моделью Exeed – дочернего премиального бренда Chery – стал семиместный кроссовер. До него на рынок вышло два автомобиля: среднеразмерный Exeed TX и компактный Exeed LX.
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Новый китайский кроссовер получил внушительные размеры: габаритная длина — 4970 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1805 мм. Exeed VX построен на платформе M3X, используемой в Exeed TX, а некоторые технологии позаимствовал у Jaguar Land Rover.
Фото: autocentre.ua
Интерьер новинки впечатляет. Первое, на что невольно обращается внимание – просторный трехрядный салон. Причем, несмотря на это, остается место для вместительного багажника. На передней панели два 12.3-дюймовых экрана. Один из них отвечает за приборы, второй – за медиасистему. Кроме того, новинка получила сенсорный блок управления климат-контролем и компактный селектор коробки передач. Также Exeed VX достались панорамная крыша, круиз-контроль, набор камер кругового обзора и другие «фишки».
Фото: autocentre.ua
Первым на рынке появится вариант с турбомотором 1.6 TGDi, выдающим 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. В пару ему предусмотрен семиступенчатый «робот». Привод – передний. Через некоторое время станет доступен и второй вариант – 2.0-литровая 254-сильная турбочетверка TGDi и 385 Нм, которая также сопряжена с роботизированной коробкой.
Фото: autocentre.ua
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