Hyundai представит обновленный кроссовер

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Hyundai планирует 14 июля официально представить обновленный кроссовер Hyundai Tucson. Вскоре после этого начнется его серийное производство.
Обновления у Tucson по сравнению с моделью прошлого года не очень большие. Он получил, например, новую радиаторную решетку, новый бампер, рестайлинговые фары и задние фонари.
Самое большое изменение в салоне – новая приборная панель с 8-дюймовым сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы. Появился панорамный люк на крыше. Есть также электрорегулировка сиденья переднего пассажира.
В линейку двигателей входят модернизированные бензиновые и дизельные агрегаты. Мощность четырехцилиндрового 2,0 л бензинового мотора составляет 150 л.с. и 192 Нм крутящего момента, а мощность четырехцилиндрового 2,0 л турбодизеля – 182 л.с. и 400 Нм крутящего момента.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на квартиру (инфографика)Вчера, 12:03 - 17349 11
"Конец эпохи бедности": журналисты показали поместье в Конча-Заспе, где поселился ЗеленскийВчера, 16:15 - 2339 10
Украинцы смогут брать ипотеку под 10%. Надо только подождать, - ЗеленскийВчера, 09:32 - 1526 10
Налоги на квартиры в Украине: кому придется отдать 25 тыс. за жилье и машинуВчера, 20:00 - 12404 4
Президент озвучил план для заробитчанВчера, 16:00 - 2417 4
Водительские права будут выдавать по новым правиламВчера, 11:05 - 34180 3
Сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на квартиру (инфографика)Вчера, 12:03 - 17349 11
Налоги на квартиры в Украине: кому придется отдать 25 тыс. за жилье и машинуВчера, 20:00 - 12404 4
Сколько денег украинцы держат на депозитах: данные НБУВчера, 15:03 - 5103
Когда лучше покупать/продавать валюту - мнение экспертаВчера, 14:47 - 3083
Sony представила карманный кондиционер (видео)Вчера, 15:20 - 275
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 1537
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1330
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1129 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 6209 14