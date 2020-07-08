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Hyundai представит обновленный кроссовер

Hyundai представит обновленный кроссовер

Компания Hyundai планирует 14 июля официально представить обновленный кроссовер Hyundai Tucson. Вскоре после этого начнется его серийное производство.

Обновления у Tucson по сравнению с моделью прошлого года не очень большие. Он получил, например, новую радиаторную решетку, новый бампер, рестайлинговые фары и задние фонари.

Самое большое изменение в салоне – новая приборная панель с 8-дюймовым сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы. Появился панорамный люк на крыше. Есть также электрорегулировка сиденья переднего пассажира.

В линейку двигателей входят модернизированные бензиновые и дизельные агрегаты. Мощность четырехцилиндрового 2,0 л бензинового мотора составляет 150 л.с. и 192 Нм крутящего момента, а мощность четырехцилиндрового 2,0 л турбодизеля – 182 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

По материалам autonews.ua
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