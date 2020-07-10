Шмыгаль рассказал, сколько заведений питания возобновили работу

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В Украине уже открылись 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в FACEBOOK.
По его словам, бизнес продолжает восстанавливаться после карантина, а количество безработных уменьшается.
“Как я и говорил, восстановление экономики должно начаться уже в 3 квартале этого года”, – сообщил премьер-министр.
Напомним, ранее премьер заявлял, что правительство планирует выйти на восстановление экономики уже во второй половине этого года.
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