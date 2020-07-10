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Шмыгаль рассказал, сколько заведений питания возобновили работу

Шмыгаль рассказал, сколько заведений питания возобновили работу

В Украине уже открылись 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в FACEBOOK.

По его словам, бизнес продолжает восстанавливаться после карантина, а количество безработных уменьшается.

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“Как я и говорил, восстановление экономики должно начаться уже в 3 квартале этого года”, – сообщил премьер-министр.

Напомним, ранее премьер заявлял, что правительство планирует выйти на восстановление экономики уже во второй половине этого года.

Справка Finance.ua:

  • Согласно исследованию Poster, за четыре недели апреля-мая падение оборота в небольших ресторанах среднего и низкого сегмента составило в среднем 58%, к баров – 53% по сравнению с четырьмя неделями до карантина.
  • Бургерные и кафе потеряли 45% и 43% соответственно. Кафе в этот период в среднем потеряли 12% от докарантинных продаж
По материалам Finance.UA
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