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Wizz Air заявила о возобновлении рейсов в ОАЭ

Wizz Air заявила о возобновлении рейсов в ОАЭ

Авиакомпания Wizz Air планирует возобновить прямые рейсы из Украины в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика.

Такие рейсы компания не выполняла с момента их остановки в 2015 году.

Рейсы из Одессы в Абу-Даби будут выполняться с 1 октября 2020 года. Продажа билетов уже открыта.

График: дважды в неделю – каждый четверг и воскресенье:

  • по четвергам рейс Одесса – Абу-Даби будет вылетать в 16:30 и приземляться в 22:50;
  • в обратном направлении Абу-Даби – Одесса вылет запланирован в 11:20, а прибытие в 15:50.

Стоимость билета в один конец – 1459 грн.

Забронировать билеты можно на сайте авиаперевозчика.

Справка Finance.ua:

  • Wizz Air в начале июля запустила два ранее анонсированных новых маршрута из Харькова в Берлин и Таллинн.
  • Ранее авиакомпания Wizz Air анонсировала открытие трех маршрутов из Украины в Италию в следующем году и запустила продажу билетов на два новых рейса в Пардубице (Чехия).

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По материалам Finance.UA
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