Wizz Air заявила о возобновлении рейсов в ОАЭ

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Авиакомпания Wizz Air планирует возобновить прямые рейсы из Украины в Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика.
Такие рейсы компания не выполняла с момента их остановки в 2015 году.
Рейсы из Одессы в Абу-Даби будут выполняться с 1 октября 2020 года. Продажа билетов уже открыта.
График: дважды в неделю – каждый четверг и воскресенье:
Стоимость билета в один конец – 1459 грн.
Забронировать билеты можно на сайте авиаперевозчика.
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