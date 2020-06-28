Wizz Air запустит новые рейсы из Украины в Италию и Чехию

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Авиакомпания Wizz Air анонсировала открытие трех маршрутов из Украины в Италию в следующем году и запустила продажу билетов на два новых рейса в Пардубице (Чехия).
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в FACEBOOK.
График новых рейсов в Италию:
Минимальные цены билетов в один конец:
Также компания Wizz Air открыла продажу билетов на два новых рейса из Киева и Львова в Пардубице. Авиакомпания планирует обслуживать оба маршрута с 1 сентября трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
Стоимость билета в один конец:
В стоимость входит перевозка небольшого предмета ручной клади.
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