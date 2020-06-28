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Wizz Air запустит новые рейсы из Украины в Италию и Чехию

Wizz Air запустит новые рейсы из Украины в Италию и Чехию

Авиакомпания Wizz Air анонсировала открытие трех маршрутов из Украины в Италию в следующем году и запустила продажу билетов на два новых рейса в Пардубице (Чехия).

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в FACEBOOK.

График новых рейсов в Италию:

  • с 29 марта 2021 года – Одесса-Милан (Мальпенса) и Одесса-Рим: каждый понедельник и пятница;
  • с 30 марта 2021 года – Одесса-Болонья: по вторникам и субботам.

Минимальные цены билетов в один конец:

  • на рейсы в Милан и Болонью – 580 грн;
  • на рейсы в Рим – 870 грн.

Также компания Wizz Air открыла продажу билетов на два новых рейса из Киева и Львова в Пардубице. Авиакомпания планирует обслуживать оба маршрута с 1 сентября трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Стоимость билета в один конец:

  • Киев-Пардубице от 870 грн;
  • Львов-Пардубице – от 580 грн.

В стоимость входит перевозка небольшого предмета ручной клади.

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По материалам Finance.UA
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