Wizz Air запустит новые рейсы из Украины в Италию и Чехию

Авиакомпания Wizz Air анонсировала открытие трех маршрутов из Украины в Италию в следующем году и запустила продажу билетов на два новых рейса в Пардубице (Чехия).

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в FACEBOOK.

График новых рейсов в Италию:

с 29 марта 2021 года – Одесса-Милан (Мальпенса) и Одесса-Рим: каждый понедельник и пятница;

с 30 марта 2021 года – Одесса-Болонья: по вторникам и субботам.

Минимальные цены билетов в один конец:

на рейсы в Милан и Болонью – 580 грн;

на рейсы в Рим – 870 грн.

Также компания Wizz Air открыла продажу билетов на два новых рейса из Киева и Львова в Пардубице. Авиакомпания планирует обслуживать оба маршрута с 1 сентября трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Стоимость билета в один конец:

Киев-Пардубице от 870 грн;

Львов-Пардубице – от 580 грн.

В стоимость входит перевозка небольшого предмета ручной клади.

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