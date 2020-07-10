Киевтеплоэнерго отремонтирует 1 тыс. счетчиков

Этим летом Киевтеплоэнерго реализует программу ремонта общедомовых счетчиков тепла, по которой будут отремонтированы 1074 прибора.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевтеплоэнерго.

“90 процентов столичных многоэтажек оборудованы приборами учета теплоэнергии для прозрачности и корректности начислений за тепло. Этим летом ремонту подлежат около 1 тыс. счетчиков. Из них – почти 50% уже готовы к зиме”, – отмечается в сообщении.

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Сейчас теплоснабжающая компания продиагностировала и починила почти 50% от запланированного объема счетчиков. Они обслуживают около 100 тыс. киевских семей.

Стоимость. Техническое обслуживание счетчиков производится за счет уплаты клиентами взносов. С начала 2020 года взносы были вычленены из тарифа на тепло и указываются в платежках отдельной строкой ежеквартально.

В июльских платежках киевляне получат начисление взносов за 2-й квартал 2020 года. Их размер для каждого здания (более 9,6 тыс. домов) утвержден распоряжением КГГА и “доступен на сайте Киевтеплоэнерго.»:https://kte.kmda.gov.ua/tarufu/ Размер взносов зависит от типа счетчика, плановых расходов на его обслуживания, а также от количества квартир в доме. В среднем это 30 грн в квартал для одной столичной квартиры.

Как оплатить взносы за обслуживание домовых теплосчетчиков:

по реквизитам на сайте Киевтеплоэнерго;

через личный кабинет Киевтеплоэнерго;

на сайте центра коммунального сервиса ( ЦКС )

или Главного информационно-вычислительного центра ( ГИВЦ ).

Напомним, ранее в Киевтеплоэнерго сообщали, что средний размер взноса составит около 30 грн/квартал, или 10 грн в месяц.

Справка Finance.ua:

От чего зависит размер взноса за обслуживание домовых теплосчетчиков:

от типа счетчика;

от плановых расходов на его обслуживание, предусматривающих осмотр, опломбирование/распломбирование, периодическую поверку и ремонт приборов учета;