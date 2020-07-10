0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 107 0

Создали устройство, которое легко очищает воздух от COVID-19

Создали устройство, которое легко очищает воздух от COVID-19

Ученые создали фильтр, который способен утилизировать вирусные частицы коронавируса, которые перемещаются воздушным потоком.

При создании изобретения ученые отталкивались от информации о том, что SARS-CoV-2 не выдерживает температуре выше 70°C. Свое изобретение они описали в научном журнале ScienceDirect.

Ученые собственноручно создали фильтры на основе нагретой до 200 градусов никелевой пены, которая улавливает и уничтожает вирусные частицы SARS-CoV-2. По словам разработчиков, когда вирус проходит через фильтр вместе с потоком воздуха, то нейтрализуется мгновенно.

Ученые уже успели провести испытания изобретения в Национальной лаборатории Галвестона. Они обнаружили, что их фильтр может задерживать более 99,8% аэрозольных частиц вируса, которые с успехом утилизирует.

Читайте также: Samsung выпустила док-станцию ​​для зарядки и дезинфекции смартфонов

Разработчики надеются, что в будущем изобретение понадобится не только в борьбе с коронавирусом, но и другими опасными инфекциями, которые могут передаваться воздушно-капельным путем.

Если разработка выйдет на рынок, ее можно будет использовать в любых закрытых помещениях. В частности, в аэропортах и ​​на вокзалах, на бортах самолетов и в вагонах поездов, в офисах, школах, детских садах и т.д.

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.