0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot (фото)

Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot (фото)

Xiaomi представила электрический скутер Ninebot C30, предназначенный для взрослой аудитории.

Электроскутер Ninebot C30 стал частью линейки, в которую уже вошли Ninebot C40, C60 и C80. Эти модели предлагаются по цене 571, 714 и 857 долларов соответственно. Цена новинки в ходе предварительного заказа составила 428 долларов.

Читайте также: Xiaomi выпустит двери со сканером отпечатков пальцев

Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, недавно представила две новые серии электрических скутеров (C и E). Владельцам скутеров C-серии теперь не требуется регистрация транспортного средства для его использования, а также наличие водительского удостоверения.


Фото portaltele.com.ua

Точной информации о его характеристиках нет, источник лишь отмечает, что он не сильно отличается от модели Ninebot C40 (No.9 Electric Bicycle C40) в плане максимальной скорости и дальности хода.

По материалам Portaltele
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.