Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot (фото)

Xiaomi представила электрический скутер Ninebot C30, предназначенный для взрослой аудитории.

Электроскутер Ninebot C30 стал частью линейки, в которую уже вошли Ninebot C40, C60 и C80. Эти модели предлагаются по цене 571, 714 и 857 долларов соответственно. Цена новинки в ходе предварительного заказа составила 428 долларов.

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Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, недавно представила две новые серии электрических скутеров (C и E). Владельцам скутеров C-серии теперь не требуется регистрация транспортного средства для его использования, а также наличие водительского удостоверения.



Фото portaltele.com.ua

Точной информации о его характеристиках нет, источник лишь отмечает, что он не сильно отличается от модели Ninebot C40 (No.9 Electric Bicycle C40) в плане максимальной скорости и дальности хода.