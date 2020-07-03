Шмыгаль прокомментировал закон о налоге на сельхозземлю

Премьер-министр Денис Шмыгаль оценил новую редакцию закона о налоге на сельхозземли.

Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.

На предыдущем заседании Правительства премьер отмечал, что предложенный народными депутатами законопроект №3131, которым предлагалось увеличить налог на гектар для малого фермера, следует доработать. Особенно в условиях кризиса, когда фермеры, наоборот, нуждаются в поддержке от государства.

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“Вчера Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предложил более конструктивный вариант законопроекта о детенизации с/х земель”, – отметил Шмыгаль.

Что изменилось:

для физических лиц-предпринимателей, в том числе семейных фермерских хозяйств, ставка налога уменьшена с 5% до 2% от нормативной денежной оценки;

первые 2 года (2021-2022 гг.) предлагается льготный переходный период с нулевой ставкой.

По словам премьера, детенизация вместе с программами поддержки аграриев будет способствовать развитию малого и среднего фермерства.

Справка Finance.ua:

Депутаты от Слуги народа и группы Доверие предложили законопроект, вводящий новый налог, который в основном коснется мелких фермеров.