Шмыгаль прокомментировал закон о налоге на сельхозземлю

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Премьер-министр Денис Шмыгаль оценил новую редакцию закона о налоге на сельхозземли.
Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.
На предыдущем заседании Правительства премьер отмечал, что предложенный народными депутатами законопроект №3131, которым предлагалось увеличить налог на гектар для малого фермера, следует доработать. Особенно в условиях кризиса, когда фермеры, наоборот, нуждаются в поддержке от государства.
Читайте также: В Раде снизили размер будущего налога для фермеров
“Вчера Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предложил более конструктивный вариант законопроекта о детенизации с/х земель”, – отметил Шмыгаль.
Что изменилось:
По словам премьера, детенизация вместе с программами поддержки аграриев будет способствовать развитию малого и среднего фермерства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на квартиру (инфографика)10 ч. назад - 12983 11
Украинцы смогут брать ипотеку под 10%. Надо только подождать, - Зеленский12 ч. назад - 1382 10
"Конец эпохи бедности": журналисты показали поместье в Конча-Заспе, где поселился Зеленский6 ч. назад - 1766 9
В Раде снизили размер будущего налога для фермеровВчера, 20:43 - 1469 4
Президент озвучил план для заробитчан6 ч. назад - 1699 3
Водительские права будут выдавать по новым правилам11 ч. назад - 16330 3
Сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на квартиру (инфографика)10 ч. назад - 12983 11
Сколько денег украинцы держат на депозитах: данные НБУ7 ч. назад - 3875
Когда лучше покупать/продавать валюту - мнение эксперта7 ч. назад - 2402
Штраф 6,5 тысяч евро: в Киеве дальнобойщика оштрафовали за перегруз10 ч. назад - 2200 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)7 ч. назад - 198
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)Позавчера, 11:48 - 1512
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1319
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1119 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 6162 14