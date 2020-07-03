Счетная палата назвала спорным отчет Кабмина об экономии 28,2 млрд грн на публичных закупках

Заявление Минэкономики об экономии 28,2 млрд грн на публичных закупках в 2019 году не свидетельствует об эффективном и прозрачном их проведении. В отчете министерства не проанализированы факторы, в частности те, которые влияют на формирование ожидаемой стоимости тендеров. Об этом сообщила сегодня, 10 июля, пресс-служба Счетной палаты.

К таким выводам пришли в высшем органе аудита, проанализировав ежегодный отчет о функционировании системы публичных закупок и обобщенную информацию о результатах осуществления контроля в этой сфере.

Отмечается, что ожидаемая стоимость тендеров в 2019 году составила 581,3 млрд грн. А разница между ожидаемой стоимостью и победными предложениями превысила 28,2 млрд грн.

Также подчеркивается, что в отчете Минэкономики нет информации об эффективности и прозрачности в сфере публичных закупок в 2019 году. А именно:

отсутствует обзор взаимодействия с общественностью по вопросам совершенствования системы публичных закупок, информирования о политике и правилах в этой сфере;

не оценена гармонизация законодательства Украины с нормами ЕС и реализация Стратегии реформирования системы публичных закупок;

не проанализировано уменьшение количества конкурентных процедур более чем на 10% и суммы конкурентных закупок – на 24%.

При этом внимание сосредоточено на среднем количестве предложений на торги. Этот показатель в прошлом году вырос с 2,29 до 2,39 на один тендер, или на 4,4%. Однако вывод, сделанный по этому показателю, о наличии конкурентной среды является спорным.