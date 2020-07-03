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Счетная палата назвала спорным отчет Кабмина об экономии 28,2 млрд грн на публичных закупках

Счетная палата назвала спорным отчет Кабмина об экономии 28,2 млрд грн на публичных закупках

Заявление Минэкономики об экономии 28,2 млрд грн на публичных закупках в 2019 году не свидетельствует об эффективном и прозрачном их проведении. В отчете министерства не проанализированы факторы, в частности те, которые влияют на формирование ожидаемой стоимости тендеров. Об этом сообщила сегодня, 10 июля, пресс-служба Счетной палаты.

К таким выводам пришли в высшем органе аудита, проанализировав ежегодный отчет о функционировании системы публичных закупок и обобщенную информацию о результатах осуществления контроля в этой сфере.

Отмечается, что ожидаемая стоимость тендеров в 2019 году составила 581,3 млрд грн. А разница между ожидаемой стоимостью и победными предложениями превысила 28,2 млрд грн.

Также подчеркивается, что в отчете Минэкономики нет информации об эффективности и прозрачности в сфере публичных закупок в 2019 году. А именно:

отсутствует обзор взаимодействия с общественностью по вопросам совершенствования системы публичных закупок, информирования о политике и правилах в этой сфере;

не оценена гармонизация законодательства Украины с нормами ЕС и реализация Стратегии реформирования системы публичных закупок;

не проанализировано уменьшение количества конкурентных процедур более чем на 10% и суммы конкурентных закупок – на 24%.

При этом внимание сосредоточено на среднем количестве предложений на торги. Этот показатель в прошлом году вырос с 2,29 до 2,39 на один тендер, или на 4,4%. Однако вывод, сделанный по этому показателю, о наличии конкурентной среды является спорным.

По материалам Економічна Правда
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