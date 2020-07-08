Apple создаст складывающийся смартфон (схемы)

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Apple подает многочисленные патентные заявки на еженедельной основе. На этот раз пользователи нашли патент складывающегося устройства.
В документе подробно описывается дизайн мобильного устройства с гибким дисплеем, который складывается пополам. Предполагается, что части дисплея будут разного размера, и в сложенном виде часть большего размера будет выступать над меньшей. Благодаря такой конструкции часть экрана останется видимой пользователю.
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На выступающем экране будут отображаться сообщения и другой важный контент.
Фото: itsider
Другое изображение предусматривает оставить для доступа фронтальную камеру и динамик.
Apple предлагает использовать дополнительную полосу в качестве части интерфейса основного дисплея. Эта концепция ранее была предложена Samsung Galaxy Note Edge.
Фото: itsider
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