Apple создаст складывающийся смартфон (схемы)

Apple подает многочисленные патентные заявки на еженедельной основе. На этот раз пользователи нашли патент складывающегося устройства.

В документе подробно описывается дизайн мобильного устройства с гибким дисплеем, который складывается пополам. Предполагается, что части дисплея будут разного размера, и в сложенном виде часть большего размера будет выступать над меньшей. Благодаря такой конструкции часть экрана останется видимой пользователю.

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На выступающем экране будут отображаться сообщения и другой важный контент.



Фото: itsider

Другое изображение предусматривает оставить для доступа фронтальную камеру и динамик.

Apple предлагает использовать дополнительную полосу в качестве части интерфейса основного дисплея. Эта концепция ранее была предложена Samsung Galaxy Note Edge.

Фото: itsider