0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

Apple создаст складывающийся смартфон (схемы)

Apple создаст складывающийся смартфон (схемы)

Apple подает многочисленные патентные заявки на еженедельной основе. На этот раз пользователи нашли патент складывающегося устройства.

В документе подробно описывается дизайн мобильного устройства с гибким дисплеем, который складывается пополам. Предполагается, что части дисплея будут разного размера, и в сложенном виде часть большего размера будет выступать над меньшей. Благодаря такой конструкции часть экрана останется видимой пользователю.

Читайте также: Цена iPhone 12 может быть выше, чем ожидалось

На выступающем экране будут отображаться сообщения и другой важный контент.


Фото: itsider

Другое изображение предусматривает оставить для доступа фронтальную камеру и динамик.

Apple предлагает использовать дополнительную полосу в качестве части интерфейса основного дисплея. Эта концепция ранее была предложена Samsung Galaxy Note Edge.

Фото: itsider

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.