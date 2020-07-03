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Sony представила карманный кондиционер (видео)

Sony представила карманный кондиционер (видео)

Кондиционер Reon Pocket из линейки бытовой техники Sony крепится к карману в футболке и охлаждает или согревает шею. Об этом сообщается на сайте Sony.

Футболка, к которой крепится кондиционер, изготовлена из 90% полиэстера, который быстро впитывает влагу. Дизайн устройства разработан таким образом, чтобы не изменять внешний вид одежды после вставки устройства.

Температура настраивается в 4 степени, через приложение на смартфоне, к которому интернет подключается через Bluetooth. Девайс можно использовать в любое время года, потому что он поддерживает как холодный, так и теплый температурные режимы.

По материалам УКРИНФОРМ
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