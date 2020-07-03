Шулявский путепровод готовят к "чистовому" асфальтированию - Кличко

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Продолжаются подготовительные работы к “чистовому” асфальтированию Шулявского путепровода. В ближайшие дни там должны обустроить верхний слой асфальтобетонного покрытия.
Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
“… Хочу сообщить, что продолжаются подготовительные работы к “чистовому” асфальтированию Шулявского путепровода. Там в ближайшие дни должны обустроить верхний слой асфальтобетонного покрытия”, – сказал Виталий Кличко.
Он извинился перед киевлянами за временные неудобства, которые будут на Шулявке в эти дни.
“Дорожники сделают все, чтобы оперативно провести необходимые работы”, – добавил Виталий Кличко.
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