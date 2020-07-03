Шулявский путепровод готовят к "чистовому" асфальтированию - Кличко

Продолжаются подготовительные работы к “чистовому” асфальтированию Шулявского путепровода. В ближайшие дни там должны обустроить верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

“… Хочу сообщить, что продолжаются подготовительные работы к “чистовому” асфальтированию Шулявского путепровода. Там в ближайшие дни должны обустроить верхний слой асфальтобетонного покрытия”, – сказал Виталий Кличко.

Он извинился перед киевлянами за временные неудобства, которые будут на Шулявке в эти дни.

“Дорожники сделают все, чтобы оперативно провести необходимые работы”, – добавил Виталий Кличко.