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Шулявский путепровод готовят к "чистовому" асфальтированию - Кличко

Шулявский путепровод готовят к "чистовому" асфальтированию - Кличко

Продолжаются подготовительные работы к “чистовому” асфальтированию Шулявского путепровода. В ближайшие дни там должны обустроить верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

“… Хочу сообщить, что продолжаются подготовительные работы к “чистовому” асфальтированию Шулявского путепровода. Там в ближайшие дни должны обустроить верхний слой асфальтобетонного покрытия”, – сказал Виталий Кличко.

Он извинился перед киевлянами за временные неудобства, которые будут на Шулявке в эти дни.

“Дорожники сделают все, чтобы оперативно провести необходимые работы”, – добавил Виталий Кличко.

По материалам УНН
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