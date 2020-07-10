Украина за полгода потеряла почти 10% объема торговли с другими странами

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Объем внешней торговли товарами в январе-июне 2020 года составил 47,223 млрд долларов. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (52,175 млрд долларов).
Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.
Таким образом, падение товарооборота в июне несколько замедлилось, поскольку за январь-май падение было на 10%.
По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые шесть месяцев 2020 года составил 22,915 млрд долларов, что на 6% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12% до 24,308 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,393 млрд долларов.
Экспорт продовольствия за январь-июнь 2020 года вырос на 21% до 10,271 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 19% до 4,546 млрд долларов. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 27% до 3,966 млрд долларов.
Напомним, по прогнозу НБУ, в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.
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