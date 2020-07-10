0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 100 0

Украина за полгода потеряла почти 10% объема торговли с другими странами

Украина за полгода потеряла почти 10% объема торговли с другими странами

Объем внешней торговли товарами в январе-июне 2020 года составил 47,223 млрд долларов. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (52,175 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

Таким образом, падение товарооборота в июне несколько замедлилось, поскольку за январь-май падение было на 10%.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые шесть месяцев 2020 года составил 22,915 млрд долларов, что на 6% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12% до 24,308 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,393 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-июнь 2020 года вырос на 21% до 10,271 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 19% до 4,546 млрд долларов. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 27% до 3,966 млрд долларов.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.