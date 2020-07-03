Водительские права будут выдавать по новым правилам

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Правила выдачи водительских прав обновили. Об этом сказано в Инструкции о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами от 22.05.2020, пишет МВД.
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Подготовка и переподготовка водителей. Свидетельством прохождения водителями транспортных средств подготовки и переподготовки являются такие документы:
Документ, удостоверяющий подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, действителен для сдачи экзаменов в территориальном сервисном центре МВД в течение 2 лет со дня окончания заведения.
Во время сдачи теоретического и практического экзаменов используются технические средства контроля (в частности фото- и видеофиксация процесса.
Теоретический экзамен принимается в специально оборудованном помещении ТСЦ МВД. Экзаменационный билет насчитывает 20 вопросов, к каждому из которых есть от 2 до 5 вариантов ответов (один из них – правильный).
Алгоритм действий при получении водительского удостоверения:
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