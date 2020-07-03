Водительские права будут выдавать по новым правилам

Правила выдачи водительских прав обновили. Об этом сказано в Инструкции о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами от 22.05.2020, пишет МВД.

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Подготовка и переподготовка водителей. Свидетельством прохождения водителями транспортных средств подготовки и переподготовки являются такие документы:

свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей, информация о котором имеется в ЕГР МВД ;

документы о профессиональном (профессионально-техническом) образовании государственного образца по профессиям “Водитель автотранспортных средств”, “Водитель мототранспортных средств”, “Водитель трамвая”, “Водитель троллейбуса”, выданные учреждением, имеющим лицензию на осуществление соответствующей деятельности в сфере профессионально-технического образования.

Документ, удостоверяющий подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, действителен для сдачи экзаменов в территориальном сервисном центре МВД в течение 2 лет со дня окончания заведения.

Во время сдачи теоретического и практического экзаменов используются технические средства контроля (в частности фото- и видеофиксация процесса.

Теоретический экзамен принимается в специально оборудованном помещении ТСЦ МВД. Экзаменационный билет насчитывает 20 вопросов, к каждому из которых есть от 2 до 5 вариантов ответов (один из них – правильный).

Справка Finance.ua:

Алгоритм действий при получении водительского удостоверения:

найти автошколу – выбрать аккредитованное учебное заведение.

пройти обучение в автошколе с группой или по индивидуальному графику;

для подачи документов с собой необходимо взять паспорт, идентификационный код, медицинскую справку (форма 083/о), одну цветную фотографию 3,5х4,5 см;

после этого нужно обратиться в сервисный центр МВД .

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