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Когда лучше покупать/продавать валюту - мнение эксперта

Когда лучше покупать/продавать валюту - мнение эксперта

При покупке/продаже валюты всегда нужно иметь валютную стратегию и придерживаться ее.

Об этом рассказал финансист, партнер iplan.ua Василий Матий на вебинаре “FinUpDate Выпуск 10 Инвестиции без границ и при любом шторме”.

“Валютная стратегия заключается в том, что наши сбережения и инвестиции должны быть распределены в разных валютах в некоторых пропорциях. И принимая решение покупать валюту или продавать, мы должны не реагировать на сигналы рынка, пытаясь постоянно следить за ним и угадать его направление. Лучше всего руководиться фактами – какую часть нашего валютного портфеля занимает та или иная валюта или актив”, – заявил он.

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Соответственно, если какая-то валюта начинает занимать значительно большую часть портфеля, чем часть, которую мы определили в нашей стратегии, то стоит продавать переоцененную валюту в пользу недооцененной, чтобы сберечь этот статус-кво.

По материалам Finance.UA
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