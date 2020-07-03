Когда лучше покупать/продавать валюту - мнение эксперта

При покупке/продаже валюты всегда нужно иметь валютную стратегию и придерживаться ее.

Об этом рассказал финансист, партнер iplan.ua Василий Матий на вебинаре “FinUpDate Выпуск 10 Инвестиции без границ и при любом шторме”.

“Валютная стратегия заключается в том, что наши сбережения и инвестиции должны быть распределены в разных валютах в некоторых пропорциях. И принимая решение покупать валюту или продавать, мы должны не реагировать на сигналы рынка, пытаясь постоянно следить за ним и угадать его направление. Лучше всего руководиться фактами – какую часть нашего валютного портфеля занимает та или иная валюта или актив”, – заявил он.

Читайте также: По каким критериям выбирать активы: стратегия на фондовом рынке

Соответственно, если какая-то валюта начинает занимать значительно большую часть портфеля, чем часть, которую мы определили в нашей стратегии, то стоит продавать переоцененную валюту в пользу недооцененной, чтобы сберечь этот статус-кво.