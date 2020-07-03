По каким критериям выбирать активы: стратегия на фондовом рынке (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Для некоторых людей банковский депозит является окончательным решением. Но есть много других способов заработать на инвестициях.
Об этом рассказал лектор ООО Фридом Финанс Украина Тарас Гандзий на вебинаре “FinUpDate Выпуск 10 Инвестиции без границ и при любом шторме”.
“Люди считают, что депозит – это гарантия. Но вы просто передаете деньги банку, который на собственное усмотрение реинвестирует их. Да, банк дает какие-то гарантии. Но на фондовом рынке инвестор может напрямую владеть активами и принимать собственные решение — когда продавать, а когда покупать”, – рассказал эксперт.
Стратегия работы на фондовом рынке – это наличие и умение придерживаться четко определенных критериев и правил поэтапного отбора инвестиционных активов, которые отвечают целям и задачам инвестора.
По каким критериям выбирать активы:
“Профессионал на рынке — это человек, который работает на протяжении последних 5-10 лет. Этот человек умеет придерживаться стратегии, знает правила и умеет переживать разные циклы фондового рынка”, – рассказал эксперт.
По словам Гандзия, часто у людей складывается мнение, что в фазе активного роста легко заработать, но это неправда. На практике же одинаково страшно, когда все растет и когда все падает.
Эксперт также поделился опытом в поэтапном инвестировании.
“Тем, кто уже решил, с какими активами будет работать, я всегда советую не пытаться сразу купить хороший актив. Нужно разделить его на какой-то промежуток времени — поквартально или два раза в год. И тогда попытаться купить его последовательно. Это будет активной точкой входа и даст возможность использовать активные фазы роста. Купить этот актив во время корректировки его стоимости, а значит — по более низкой цене”, – заявил Гандзий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент считает, что из-за курса гривны украинские компании "недополучили миллионы и закрылись"10 ч. назад - 2965 16
На сколько подорожают "еврономера", если при растаможке не будут учитывать их возрастВчера, 16:44 - 7396 12
Киевляне будут платить за электроэнергию по-новому3 ч. назад - 1273 7
Прожиточный минимум не может быть меньше минимальной зарплаты - экономистВчера, 21:08 - 4397 4
КГГА: В Киеве построят «веломагистраль» вдоль Набережного шоссе с освещением6 ч. назад - 609 4
Туроператор Join Up отменил десятки рейсов из Украины в Египет (список)11 ч. назад - 13396
Как отличить поддельную валюту от настоящейВчера, 20:00 - 8103 1
Прожиточный минимум не может быть меньше минимальной зарплаты - экономистВчера, 21:08 - 4397 4
Межбанк: валютный рынок продолжает удивлять9 ч. назад - 3646
Президент считает, что из-за курса гривны украинские компании "недополучили миллионы и закрылись"10 ч. назад - 2965 16
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)Вчера, 11:48 - 1238
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1218
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1043 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 5922 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 2446