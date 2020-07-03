По каким критериям выбирать активы: стратегия на фондовом рынке (видео)

Для некоторых людей банковский депозит является окончательным решением. Но есть много других способов заработать на инвестициях.

Об этом рассказал лектор ООО Фридом Финанс Украина Тарас Гандзий на вебинаре “FinUpDate Выпуск 10 Инвестиции без границ и при любом шторме”.

“Люди считают, что депозит – это гарантия. Но вы просто передаете деньги банку, который на собственное усмотрение реинвестирует их. Да, банк дает какие-то гарантии. Но на фондовом рынке инвестор может напрямую владеть активами и принимать собственные решение — когда продавать, а когда покупать”, – рассказал эксперт.

Стратегия работы на фондовом рынке – это наличие и умение придерживаться четко определенных критериев и правил поэтапного отбора инвестиционных активов, которые отвечают целям и задачам инвестора.

По каким критериям выбирать активы:

инвестиционный рейтинг;

средняя и большая капитализация;

фундаментальный потенциал роста;

наличие уникального продукта или услуги;

сильные позиции в отрасли;

тренд, который растет.

“Профессионал на рынке — это человек, который работает на протяжении последних 5-10 лет. Этот человек умеет придерживаться стратегии, знает правила и умеет переживать разные циклы фондового рынка”, – рассказал эксперт.

По словам Гандзия, часто у людей складывается мнение, что в фазе активного роста легко заработать, но это неправда. На практике же одинаково страшно, когда все растет и когда все падает.

Эксперт также поделился опытом в поэтапном инвестировании.

“Тем, кто уже решил, с какими активами будет работать, я всегда советую не пытаться сразу купить хороший актив. Нужно разделить его на какой-то промежуток времени — поквартально или два раза в год. И тогда попытаться купить его последовательно. Это будет активной точкой входа и даст возможность использовать активные фазы роста. Купить этот актив во время корректировки его стоимости, а значит — по более низкой цене”, – заявил Гандзий.