В Tinder добавили функцию видеозвонков

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Пользователи приложения Tinder смогут совершать видеозвонки. Между собой теперь могут звонить пользователи 13 стран, включая США, Австралию, Францию и другие.
Об этом сообщается на сайте компании.
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Для видеовызова необходимо согласие обоих партнеров. Предварительно пользователи должны согласиться с условиями платформы: общение должно происходить без наличия сексуального контента и наготы. Также запрещено разжигание ненависти и обсуждение противозаконных действий. Для удобства разработчики разделили экран на две половины: в одной будет владелец устройства, а в другой – собеседник.
Компания уже провела тестирование функции среди 5000 американских пользователей. Согласно результатам, около 40% пользователей поколения Z захотели продолжить использовать видеозвонки в сервисе.
Напомним, что в июне 2019 Tinder попал в реестр организаторов распространения информации. Стоит отметить, что сервис собирает всю личную информацию, начиная от фото и переписки, до хранения банковских данных в случае использования платных функций.
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