0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 85 0

Минсоцполитики компенсирует "Пакет малыша" тем, кто его не получил в 2020

Минсоцполитики компенсирует "Пакет малыша" тем, кто его не получил в 2020

Минсоцполитики планирует выплачивать денежную компенсацию стоимости “Пакета малыша” на детей, которые родились в 2020 году и не получили его.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“30.06.2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки, Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупки единоразовой натуральной помощи “Пакет малыша”, – говорится в сообщении.

Поэтому в Минсоцполитики с целью обеспечения каждого ребенка, родившегося в 2020 году “Пакетом малыша”, разработали проект правительственного решения, которым предусматривается ввести выплату денежной компенсации стоимости единоразовой натуральной помощи “Пакет малыша” на детей, родившихся в 2020 году и не обеспеченных этой помощью.

Сколько заплатят: сумма компенсации составит около 5 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

  • “Пакет малыша” – это единоразовая натуральная помощь в виде набора необходимых вещей для новорожденного ребенка. Семьи получают его бесплатно с 1 сентября 2018 года.
  • В набор входит все, что необходимо для новорожденного: подгузники, влажные салфетки, пеленки, бодики, шапочки, брюки-ползунки, человечки, носки, термометры для воды и для тела, ножницы, одеяло, пододеяльник, матрас, развивающие игрушки, полотенце, мыло-шампунь, крем и коробка-колыбель.
  • “Пакет малыша” имеют право получить как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях проживают на территории Украины и родили живорожденных ребенка.
  • Выдача “Пакета малыша” производится непосредственно в роддоме при рождении/выписке новорожденного ребенка.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.