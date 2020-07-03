Минсоцполитики компенсирует "Пакет малыша" тем, кто его не получил в 2020

Минсоцполитики планирует выплачивать денежную компенсацию стоимости “Пакета малыша” на детей, которые родились в 2020 году и не получили его.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“30.06.2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки, Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупки единоразовой натуральной помощи “Пакет малыша”, – говорится в сообщении.

Поэтому в Минсоцполитики с целью обеспечения каждого ребенка, родившегося в 2020 году “Пакетом малыша”, разработали проект правительственного решения, которым предусматривается ввести выплату денежной компенсации стоимости единоразовой натуральной помощи “Пакет малыша” на детей, родившихся в 2020 году и не обеспеченных этой помощью.

Сколько заплатят: сумма компенсации составит около 5 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

“Пакет малыша” – это единоразовая натуральная помощь в виде набора необходимых вещей для новорожденного ребенка. Семьи получают его бесплатно с 1 сентября 2018 года.

В набор входит все, что необходимо для новорожденного: подгузники, влажные салфетки, пеленки, бодики, шапочки, брюки-ползунки, человечки, носки, термометры для воды и для тела, ножницы, одеяло, пододеяльник, матрас, развивающие игрушки, полотенце, мыло-шампунь, крем и коробка-колыбель.

“Пакет малыша” имеют право получить как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях проживают на территории Украины и родили живорожденных ребенка.