Минсоцполитики компенсирует "Пакет малыша" тем, кто его не получил в 2020

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Минсоцполитики планирует выплачивать денежную компенсацию стоимости “Пакета малыша” на детей, которые родились в 2020 году и не получили его.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
“30.06.2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки, Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупки единоразовой натуральной помощи “Пакет малыша”, – говорится в сообщении.
Поэтому в Минсоцполитики с целью обеспечения каждого ребенка, родившегося в 2020 году “Пакетом малыша”, разработали проект правительственного решения, которым предусматривается ввести выплату денежной компенсации стоимости единоразовой натуральной помощи “Пакет малыша” на детей, родившихся в 2020 году и не обеспеченных этой помощью.
Сколько заплатят: сумма компенсации составит около 5 тысяч гривен.
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