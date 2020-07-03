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Сколько государство тратит на обучение одного школьника

Сколько государство тратит на обучение одного школьника

Министерство финансов посчитало, сколько стоит выучить одного ученика.

Правительство разработало специальный онлайн-инструмент, рассказали в Сніданку з 1+1.

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Минфин проанализировал работу 14 тысяч учреждений общего среднего образования. Общие расходы школ в прошлом году составили 94 миллиарда гривен.

В среднем обучение школьника обходится государству в 23 тысячи гривен. В сельской местности расходы на одного ученика обошлись в 32 тысячи гривен. В городе они меньше – 19 тысяч.

Рекордно высокую стоимость обучения одного школьника показал Барышевский район Киевской области – 81,6 тысячи гривен. А наименьшие расходы на школьника зафиксировали в прошлом году в Таировском поселковом ОТГ в Одесской области – 9,5 тысячи гривен.

По материалам ТСН
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