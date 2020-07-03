0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 152 0

Киев готовится к дистанционному обучению в школах с сентября

Киев готовится к дистанционному обучению в школах с сентября

Учебные заведения Киева готовятся к дистанционному обучению в школах с сентября. Такая форма обучения будет сохраняться до конца карантина.

Об этом в ходе брифинга сказал мэр города Виталий Кличко.

“Учитывая рекомендации правительства, могу сказать одно: до конца карантина обучение будет дистанционным. Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом, каждая школа имеет возможность адаптировать программу к возможностям учителей и учеников”, – заявил градоначальник.

Вместе с тем Кличко подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.

Отметим, Министерство здравоохранения обсуждает с Министерством образования формат работы школ с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса. В частности, рассматривается возможность ограничения одновременного пребывания детей в классах и обучения по сменам.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.