Киев готовится к дистанционному обучению в школах с сентября

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Учебные заведения Киева готовятся к дистанционному обучению в школах с сентября. Такая форма обучения будет сохраняться до конца карантина.
Об этом в ходе брифинга сказал мэр города Виталий Кличко.
“Учитывая рекомендации правительства, могу сказать одно: до конца карантина обучение будет дистанционным. Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом, каждая школа имеет возможность адаптировать программу к возможностям учителей и учеников”, – заявил градоначальник.
Вместе с тем Кличко подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.
Отметим, Министерство здравоохранения обсуждает с Министерством образования формат работы школ с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса. В частности, рассматривается возможность ограничения одновременного пребывания детей в классах и обучения по сменам.
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