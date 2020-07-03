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Как отличить поддельную валюту от настоящей

Как отличить поддельную валюту от настоящей

Самый легкий способ выявить поддельную валюту – обратить внимание на качество водяных знаков и защитной ленты, посмотрев на купюру против света.

В поддельных банкнотах хуже качество имитированных водяных знаков и штрих-кода. В них отсутствует “объем” в изображении и полутона, цвета на купюрах более контрастные, объясняют в Национальном банке.

В сквозном элементе должны отсутствовать смещения и разрывы. Текст в имитированной защитной ленте, как правило, сложно читается.

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В прошлом году чаще всего подделывали доллары США. Их доля от всех поддельных банкнот – 75%. Объем фальшивых евро составляет 23%, российских рублей и английских фунтов стерлингов – 2%.

Чаще всего подделывают банкноты номиналом $100. Их доля составляет 96% от общего количества изъятых подделок. Среди сфальсифицированных евро чаще всего встречаются €50 и €500. От общего количества изъятых евро их 56% и 21% соответственно.

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По материалам Газета по-Украински
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