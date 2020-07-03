0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 104 0

Audi показал спортивную версию кроссовера Q4

Audi показал спортивную версию кроссовера Q4

Компания Audi показала изображения спортивной версии «Sportback» своего электрического кроссовера Audi Q4, серийное производство которого начнется в 2021 году. Цена Q4 составит около 45 000 долларов.

Audi Q4 и Q4 Sportback технически будут одинаковыми. Это значит, что Sportback построят на модульной электрической платформе Volkswagen, и он получит два электромотора общей мощностью около 300 л.с. и литий-ионную батарею на 82 кВт/ч. Запас хода — 450 км.

Но Q4 Sportback от стандартного Q4 будет отличаться дизайном кузова. Он будет более агрессивным за счет немного другой линии крыши, заднего спойлера и диффузора в стиле гоночных автомобилей. Спортивная версия Q4 будет аэродинамичнее, чем стандартный вариант.


Audi Q4

Из-за всех этих изменений в дизайне у Audi Q4 Sportback станет немного меньше пространства в салоне, а также уменьшится багажник по сравнению с обычным Q4.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.