Audi показал спортивную версию кроссовера Q4

Компания Audi показала изображения спортивной версии «Sportback» своего электрического кроссовера Audi Q4, серийное производство которого начнется в 2021 году. Цена Q4 составит около 45 000 долларов.

Audi Q4 и Q4 Sportback технически будут одинаковыми. Это значит, что Sportback построят на модульной электрической платформе Volkswagen, и он получит два электромотора общей мощностью около 300 л.с. и литий-ионную батарею на 82 кВт/ч. Запас хода — 450 км.

Но Q4 Sportback от стандартного Q4 будет отличаться дизайном кузова. Он будет более агрессивным за счет немного другой линии крыши, заднего спойлера и диффузора в стиле гоночных автомобилей. Спортивная версия Q4 будет аэродинамичнее, чем стандартный вариант.



Audi Q4

Из-за всех этих изменений в дизайне у Audi Q4 Sportback станет немного меньше пространства в салоне, а также уменьшится багажник по сравнению с обычным Q4.