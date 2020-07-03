Audi показал спортивную версию кроссовера Q4

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Компания Audi показала изображения спортивной версии «Sportback» своего электрического кроссовера Audi Q4, серийное производство которого начнется в 2021 году. Цена Q4 составит около 45 000 долларов.
Audi Q4 и Q4 Sportback технически будут одинаковыми. Это значит, что Sportback построят на модульной электрической платформе Volkswagen, и он получит два электромотора общей мощностью около 300 л.с. и литий-ионную батарею на 82 кВт/ч. Запас хода — 450 км.
Но Q4 Sportback от стандартного Q4 будет отличаться дизайном кузова. Он будет более агрессивным за счет немного другой линии крыши, заднего спойлера и диффузора в стиле гоночных автомобилей. Спортивная версия Q4 будет аэродинамичнее, чем стандартный вариант.
Audi Q4
Из-за всех этих изменений в дизайне у Audi Q4 Sportback станет немного меньше пространства в салоне, а также уменьшится багажник по сравнению с обычным Q4.
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