На сколько подорожают "еврономера", если при растаможке не будут учитывать их возраст

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Из-за возможного пересмотра механизма расчета акциза и ввозной пошлины на автомобили в Украине могут резко подорожать новые и снизиться в цене старые автомобили.
В законопроекте №3704-1 предлагают установить такие налоги при ввозе авто (как новых, так и б/у):
Сегодня акциз зависит от типа двигателя, его объема и возраста автомобиля. А пошлина составляет от 3 до 12% от заявленной импортером стоимости авто.
На сколько подорожают. Предложенные изменения, по мнению экспертов, неминуемо приведут к удорожанию, прежде всего, новых транспортных средств для украинцев.
“Сегодня в среднем пошлина на популярные новые авто составляет 5% от стоимости авто (350-1 000 евро). Предлагается брать пошлину 0,75 евро с 1 куб. см. объема двигателя авто, то есть 900-2250 евро на авто 1,2-3 л. Сегодня акциз на новые авто составляет 50-200 евро. Предлагается брать акциз 0,1 евро с 1 куб. см. объема двигателя (120-300 евро на авто 1,2-3 л). Если законопроект примут, то новые авто в Украине подорожают на 1000-1500 тыс. евро”, – высчитал директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.
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Предложенный законопроект зарегистрирован как альтернативный к уже существующим трем (№ 3704, 3705 и 3706), которые были разработаны при участии владельцев авто на иностранной регистрации. Этими документами, в отличие от нового, альтернативного, акцизный налог предлагается и вовсе убрать.
“Этим законопроектом хоть и предлагается упростить просчет налогов с каждого завезенного автомобиля, но украинский рынок показывает хорошую динамику, понемногу восстанавливаясь от коронакризиса и упавшего на его фоне спроса. Подорожание может только лишний раз отпугнуть покупателей от планов приобрести новый автомобиль и перенести покупку на более долгий период”, – отметил в беседе с UBR.ua директор дилерского центра Ford “ВиДи-Край Моторз” Виталий Дорофеев.
Как вариант, говорят продавцы, если все же инициативу примут, некоторые продавцы могут попытаться за счет своих внутренних резервов, скидок на страховке и пр. механизмов, “смягчить” подорожание новых авто, хотя у большинства операторов авторынка этого резерва уже не осталось.
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