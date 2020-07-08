Audi Q4 e-tron Sportback представлен официально (фото)

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Компания Audi дополнила свою линейку электрокаров e-tron купеобразной версией Q4 e-tron Sportback. Автомобиль дебютировал в статусе концепта, а конвейерную модель выведут в свет в следующем году.
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Судя по уровню детализации концепта, товарная версия Audi Q4 e-tron Sportback будет иметь минимальные отличия. На фото можно заметить отсутствие на кузове кроссовера дверных ручек. При этом сама купе-форма очень близка к обычному Q4 e-tron, а новые формы кузова положительно сказались на аэродинамике: коэффициент лобового сопротивления уменьшился на 0,01 – до 0,26.
Фото: Audi
Компоненты и характеристики новичка идентичны Q4 e-tron. Оба построены на платформе MEB, что также лежит в основе кроссоверов Volkswagen ID 4 и Skoda Enyaq iV, в случае Q4 e-tron Sportback колесная база составила 2,77 метра.
Фото: Audi
Электрический кроссовер снабжен силовой установкой с 306-сильным мотором и аккумулятором на 82 киловатт-часа. Последний поддерживает быструю 125-киловаттную зарядку и позволяет покрывать до 450 километров на одном заряде. Максимальная скорость – 180 км/ч, первая сотня на спидометре, через 6,3 секунды после старта.
Фото: Audi
Q4 e-tron Sportback присоединится к e-tron и e-tron Sportback, Q2 L e-tron, e-tron GT и Q4 e-tron. Производитель планирует начать продажи версии Sportback одновременно с Q4 e-tron – следующим летом.
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